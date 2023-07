Kery James annonce la date de sortie du films Banlieusards 2

La bonne nouvelle du jour, c’est l’officialisation de la sortie du second volet du film Banlieusards réalisé par Kery James dont le premier long métrage a été énorme succès d’audience sur Netflix à sa mise en ligne sur la plateforme il y a près de trois ans.

Le deuxième volet de Banlieusards de Kery James arrive prochainement !

“Ça y est Netflix a enfin lâché la date de sortie de Banlieusards 2 et ce sera le 27 septembre 2023 ! Le personnage de Demba est-il mort ? La réponse en image dans mon prochain clip en featuring avec…” annonce fièrement Kery James sur son compte Instagram ce vendredi pour présenter la sortie de Banlieusards 2 avec la première affiche du long métrage dont il est le scénariste ainsi que le réalisateur. Le public devra donc encore patienter tout l’été pour connaître la suite des aventures Demba et savoir s’il est encore en vie avec mise en ligne programmée pour le 27 septembre prochain.

Le premier volet paru au mois d’octobre 2019, co-réalisé avec Leïla avec réalisé un beau démarrage sur Netflix avec plus de 2,6 millions de visionnages en sept jours d’exploitation sur la plateforme de vidéos à la demande. “Deux ans après avoir frôlé la mort, Demba tente de changer de vie. Noumouké est impliqué dans des rixes entre quartiers rivaux et Soulaymaan fait ses premiers pas en tant qu’avocat. Les 3 frères résisteront-ils à la vague de violence et à la brutalité des événements qui s’abattent sur eux ?” décrit le synopsis de Banlieusards 2 révélé par Kery James.

