PLK démolit les moqueries contre Ninho sur le prix de feats

Le coup de gueule puissant de PLK pour soutenir Ninho

Une semaine après la parution de son opus, Ninho a fait une entrée remarquée dans le Top 50 des morceaux les plus écoutés de la semaine en France, notamment grâce à sa collaboration avec le rappeur américain sur le single “Blue Story” produit par Shayaa et PSK.

En 7 jours d’exploitation, la chanson cumule 2,5 millions d’écoutes sur Spotify, un beau score. Dans une interview, N.I a révélé avoir lâché un gros chèque pour s’offrir ce featuring, ce qui lui a attiré certaines critiques de ses détracteurs, et PLK a pris sa défense. Ninho a dépensé une importante somme pour s’offrir le rappeur d’Atlanta, qui compte 30 millions d’auditeurs par mois sur Spotify.

Le rappeur de Panama Bende répond de la meilleure des façons pour N.I

“Le Lil Baby par exemple, c’est Shayaa. Il m’envoie ça et il dit : ‘ça sonne Lil Baby (…). Imaginons on l’appelle ? Appelle-le frère’. J’ai cru que c’était comme dehors. J’appelle un mec et il va m’aider. (…) Il est à Atlanta. Donc comment tu vas trouver des gens qui sont à Atlanta qui vont lui parler de moi ? On passe par des réseaux.”, a-t-il confié sur la mise en place de cette connexion dans l’émission Le Code, une collaboration réalisée suite à une suggestion du beatmaker Shayaa et des relations à Atlanta d’un proche, sans révéler le prix du cachet reversé au rappeur américain.

Même si Ninho n’a pas communiqué le montant payé à Lil Baby, il a assuré que cela a coûté « cher » de quoi inspirer ses détracteurs pour le tacler. “Que l’un des plus gros rappeurs français paye un Américain pour un feat je suis désolé mais c’est un signe de soumission mdrr” commente un internaute dans un tweet devenu viral auquel N.I n’a pas estimé en valoir la peine de s’expliquer, ni de répondre. PLK a réagi à sa place pour remettre en place les détracteurs et justifier avec la manière le prix payé pour une telle collaboration avec un artiste américain.

“Même nos amis américains ce paye entre eux c’est que chez nous que c’est cadeau MDR faut le savoir quand même c’est leur culture qui est comme ça.“ justifie PLK pour expliquer le choix de Ninho et le valider en affirmant que même les artistes aux Etats-Unis payent une telle somme pour des featurings, ce n’est pas une exception pour les rappeurs français.

Mêmes nos amis américain ce paye entre eux c’est que chez nous que c’est cadeau 🤣 faut le savoir quand même c’est leurs culture qui est comme sa https://t.co/Z7Z9d8G5FK — PLK 2069′ (@PLK75) June 30, 2023