Dinos adresse un message fort sur la mort de Nahel

Présent sur la scène des Ardentes, Dinos a profité de l’occasion du nombre très important de spectateurs pour faire passer un message sur le décès du jeune Nahel tué il y a près de deux semaines par un policier à Nanterre. Le rappeur a fait passer un message pour rendre hommage à la victime.

Après avoir triomphé à la cérémonie des Flammes avec la récompense de l’album de l’année graçe à son projet “Hiver à Paris” et avoir fait une apparition remarquée à la cérémonie des César, Dinos s’est mobilisé pour s’indigner de la bavure policière ayant causé le mort d’un adolescent de 17 ans et a soutenu les proches de la victime face à ce drame. Lors de son passage ce samedi en Belgique, au Festival des Ardentes, le rappeur du 93 encore fait passer un message sur cet incident pendant son concert.

Dinos demande justice pour Nahel

En effet, durant son show, Dinos a réclamé justice pour Nahel. Les écrans situés à l’arrière de la scène ont affiché en tout grand le texte “Justice pour Nahel et pour toutes les victimes de bavures policières“ pendant sa performance sur le morceau “93 mesures” produit par Dolfa et Sofiane Pamart paru en 2020 sur l’album “Stamina“.

“Un peu innocent, un peu coupable. Chaque contrôle de police me rapproche de mon feat avec 2Pac. Dans mes rêves, y a des démons et des crop circle. C’est sûr que j’ferais rien, j’reste de marbre comme les cercueils. J’aimerais dire que j’suis à toi, que j’t’aime et qu’tout sera jdid. Mais toute l’Afrique sait qu’aucun homme n’est fidèle toute la vie. J’deviens fou, j’vois des gens heureux partout. Soit l’amour c’est pas pour moi, soit j’suis pas fait pour l’amour. J’viens d’un continent et d’un pays qui saigne quand la violence résout pas les problèmes. C’est la sorcellerie qui l’fait, on est la moyenne de nos shabs, on attire c’qui nous est commun. Si t’es entouré d’fils de pu*es, c’est qu’toi aussi t’en es un. Avant, j’voulais changer, maintenant, j’accepte c’que je suis” dans Dinos l’extrait vidéo partagé sur les réseaux de son concert aux Ardentes.

🗣DINOS envoie un message fort pendant son show aux Ardentes : « Justice pour Nahel et pour toutes les victimes de bavures policières »pic.twitter.com/jLC2Gg792Y — RAPLUME (@raplume) July 8, 2023