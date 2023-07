« Booba c’est quand il veut où il veut », quand La Fouine parlait des clashs

Dans le cadre de notre rétrospective de l’été, retour en 2016 en plein clash entre La Fouine et Booba, trois ans après leur altercation dans une salle de musculation de Miami, le rappeur de Trappes s’est confié sur cette embrouille dont les esprits se sont apaisés aujourd’hui.

Quand La Fouine défiait Booba !

Il y a sept ans, Laouni a radicalement changé de style pour la sortie de son album “Nouveau Monde” en prenant la décision de couper sa célèbre barbichette qui le caractérise depuis le début de sa carrière. Un choix réalisé à l’époque pour son rôle dans un film et qu’il a décidé de garder par la suite, comme il l’évoque dans une interview pour le média Booskap en moment de la promotion de ce sixième opus en solo, concurrencé par le succès du single “Validée” de Booba en featuring avec Benash qui fait carton à la même période depuis plusieurs mois. Dans cet entretien, La Fouine se confie sincèrement et comme rarement sur ce différend avec B2O.

À son image aujourd’hui où il évite les conflits et ne répond plus aux attaques du DUC sur les réseaux, La Fouine prend conscience à l’époque que les clashs n’apportent rien de bon à sa carrière, “Ces histoires m’ont beaucoup apporté, mais aussi beaucoup desservi. Je suis quelqu’un de la rue. Je préfère que les histoires se règlent physiquement plutôt qu’en digital”. Il explique avoir réussi à augmenter ses ventes de l’album “Drôle de parcours” grâce au conflit avec Booba et raconte : “À ce moment, le 1er single de cet album ne marchait pas si bien que ça. J’allais peut-être n’en vendre que 15 000. Avec ces histoires de clash, j’ai vendu plus, car les gens en sont friands”.

Laouni assume ses propos et ne se cache pas derrière un écran !

Dans cet entretien avec Booskap, La Fouine s’exprime avec beaucoup de recul sur les embrouilles dans le rap et concède le côté de néfaste, mais ne se démonte pas face à Booba. “Je suis un homme. Se cacher derrière un écran d’ordinateur, s’étendre sur Instagram, je trouve ça lâche.”, décrit-il. Laouni précise ensuite préférer régler des comptes en face à face que virtuellement sur les réseaux ou en musique, “Quelqu’un qui a un problème avec moi, il vient le régler : je suis partant à 200%. N’importe où, n’importe quand. On sait où me trouver, mais on ne me trouvera pas sur Internet”. Sur les sujets des clashs comme avec B2O, le rappeur Trappes aurait préféré une confrontation physique que des échanges sur Instagram, “C’est quand il veut, où il veut. Moi, je suis à Miami tout le temps et on a plein d’amis en commun. Il sait où j’habite“.

“À 40 ans, on devrait être capable de régler ses histoires autrement que sur Instagram. Le virtuel, c’est de la mer*e. Moi, c’est le physique. Les clashs sur Internet, c’est fini pour moi. Je ne suis pas une salo*e qui se cache derrière Internet” conclut à l’époque sur le sujet Laouni qui vit désormais à Las Vegas et ne calcule plus les provocations de Kopp sur les réseaux et préfère se concentrer sur l’évolution de sa carrière artistique.

À suivre aussi : “Il va tuer Booba” : La Fouine impressionne, les réactions sont folles