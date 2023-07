Alonzo présente son nouveau bolide, une superbe Audi RS6

Alonzo s’est fait plaisir avec sa dernière acquisition ! Après avoir cartonné l’été dernier avec le tube “Tout va bien” en compagnie de Naps et Ninho, le rappeur des Psy 4 De La Rime a présenté dernièrement sa dernière collaboration avec Fresh LaDouille sur le morceau “Siete” puis Stone Black pour “Toit ouvrant”, et son single baptisé “Guadalajara” pour cet été avant de présenter sur les réseaux sociaux son nouveau bolide.

Alonzo filme sa nouvelle voiture de sport !

Alors qu’il enchaîne les showcases et les festivals cet été au plus grand bonheur de son public, Alonzo a fait une petite pause pour présenter sur la toile son dernier achat et non des moindres, une magnifique Audi RS6 noire qu’il vient de récupérer chez MS MOTORS à Cannes. Le concessionnaire a partagé via ses réseaux les images de l’arrivée du rappeur marseillais dans les locaux pour récupérer son bolide évalué à plus de 140 000 euros, il semble ravi de son choix et fait même rugir le moteur dans la séquence qui a impressionné ses fans.

“Salut les amis, on est chez MS Motors, numéro 1 en France”, commente Alonzo au début de la vidéo avant de poursuivre sa présentation, “On va découvrir le nouveau bébé, vous êtes prêts ? Allez, c’est parti ! Et, je le découvre en même temps que vous”, puis de conclure en filmant l’intérieur du véhicule, “On va montrer un peu l’intérieur les gars. Regardez-moi ce bijou… Bébé”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luxury Cars 🏎 SINCE 2007 🥇 (@msmotorsofficiel)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Piero Visciglia (@pieromsmotors)