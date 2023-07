Booba dégomme Dinos puis Hamza, “Surcôté de ouf”

Comme souvent, sans aucune pitié, Booba s’en est pris à Hamza, puis à Dinos, puis a encore félicité SDM pour le succès de son titre “Bolide Allemand”, toujours au sommet du Top Singles en France depuis plusieurs semaines.

Habitué de n’épargner personne sur les réseaux, Booba a attaqué Hamza sur son compte Instagram, qui avait déjà fait les frais de ses provocations au mois de mars dernier à l’occasion de la parution de l’album “Sincèrement“. “Frérot, tu es fort tout ça, tu as des bons mélos à la Young Thug tout ça. C’est bien, mais calme ton cœur et ta CB. Il y a des gens qui travaillent, tu as capté. Ça fait 30 ans, on est dans le métier, tu as capté ? Calme-toi, roi de la sauce”, avait lancé B2O face aux chiffres des ventes de cet opus, vendu à 40 000 exemplaires en première semaine.

Hamza et Dinis pris pour cible pas Booba !

Selon le DUC, l’artiste originaire de Bruxelles aurait eu recours à l’achat de streams pour gonfler les chiffres, et il a décidé d’en remettre une couche en assurant que celui-ci est surcoté avec le message, “Hamza surcoté de ouf“ et montage photo pour le ridiculiser.

Après ce tacle à Hamza, Booba a ciblé Dinos qui a triomphé lors de la cérémonie des Flammes au mois de mai en obtenant le titre d’album de l’année avec son projet “Hiver à Paris”. Ce triomphe avait agacé B2O pour qui SDM aurait mérité davantage cette récompense avec son album “Liens du 100”, et depuis, l’auteur d’Ultra n’a de cesse d’attaquer le rappeur du 93 ainsi que son manager Oumardinho.

C’est sur Twitter que Booba a sévi en publiant le classement de Spotify du Top Titres pour la période du 14 au 20 juillet. SDM est premier avec “Bolide Allemand”, suivi par Tiakola avec “Meuda” en deuxième position, et le duo Heuss L’Enfoiré et Gazo avec “Saiyan” en troisième position. Un classement dans lequel ne figure pas Dinos. “Sdm bolide allemand liens du 100” commente B2O avec un émoji “Coupe” pour féliciter son compère du 92i pour cette performance, puis d’ajouter “Il est où Dinos ?“ avec des émojis “mort de rire” en référence à sa victoire aux Flammes.