Kaaris : les images de sa rencontre avec la Fouine, le feat attendu

La collaboration inédite entre Kaaris et La Fouine se précise ! Ces dernières années, Riska a multiplié les connexions dans le rap français avec Caballero & JeanJass, Naps, Tohff, Jul, Gims, Alonzo, H Magnum, Kalash Criminel ou encore Freeze Corleone mais le rappeur du 93 n’a jamais réalisé de featuring avec Laouni, les deux artistes devraient rapidement y remédier.

Kaaris et La Fouine, c’est validé !

Kaaris et La Fouine ont comme point commun d’être en conflit ouvert avec Booba. Les deux rappeurs ont eu une altercation avec B2O, le premier nommé à l’aéroport d’Orly au mois d’aout 2018 et le second à Miami dans une salle de sport en 2013. Depuis les deux incidents, ils sont tous les deux parti vivre ailleurs, Laouni a quitté Miami pour Las Vegas et Riska a quitté le 93 pour le Portugal afin d’avoir une vie privée plus tranquille, cela n’a pas empêché les deux chanteurs de se rencontrer dernièrement.

En effet, dans une vidéo qui a fuité sur la toile, Kaaris et La Fouine apparaissent dans la rue en train de parler, aucune information n’a filtré sur la raison de cette rencontre et le sujet de cette discussion, mais la séquence a rapidement donné des idées aux fans. “La Fouine et Rohff doivent beaucoup de respect à Kaaris qui a refusé d’insulter leurs daronnes ce qui a fâché mr miami contrairement à Maes qui a insulté Kaaris pour percer. Respect à Kaaris”, “L’union fait la force, demande à deux piliers du Rap Fr”, “C’est bien, j’espère qu’ils vont nous pondre un gros son. Par contre Kaaris mdr, il faisait le fou en 2013, pour faire croire au mec du 93 bien énervé, enfaite, c’est un bon mec, y’avais pas à être si agressif”, peut-on lire dans les réactions des internautes.

Pour le moment, aucun des rappeurs n’a fait de commentaire sur la rumeur d’un possible featuring entre eux.