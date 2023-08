Gims taclé par Bassem sur son refus de se produire en Tunisie

Bassem s’attaque à Gims suite à son annulation de concert en Tunisie.

L’annonce de Meugui de déprogrammer sa venue le 11 aout en Tunisie pour un concert a fait la Une des médias en ce début de semaine. L’ancien leader de la Sexion D’Assaut a décidé de faire un geste fort en réaction à la situation des migrants aux frontières du pays d’Afrique du Nord.

Gims pris à partie par Bassem, très énervé !

Gims dénonce publiquement le traitement inhumain envers les migrants à la frontière entre les pays de la Libye et de la Tunisie. Dans le but de mettre en avant cette situation déplorable, le rappeur français a fait le choix d’annuler sa prestation à venir en Tunisie pour interpeller le public sur cette situation, sa prise de position suscite d’ailleurs depuis son annonce l’intérêt des médias en France sur le traitement des migrants en Afrique du Nord sauf que tout le monde n’a pas apprécié le comportement de l’artiste comme Bassem qui l’accuse d’être hypocrite.

C’est lord d’un direct sur Instagram que Bassem s’en est pris à Gims sur l’annulation de son showcase en Tunisie. “Donc là, on a vu maître Zboub, Gims dire : “je ne vais pas chanter en Tunisie”. Déjà d’une, tant mieux, ça fera moins de sacs à main chez nous. Et de deux, est-ce que nous les Tunisiens, on a besoin de ta posture de mer*e ? Est-ce que nous, on a besoin de votre concert et de votre divertissement ?”, commence à déclarer le Youtubeur à l’adresse de l’interprète de Bella.

Bassem affirme ensuite que Gims n’aurait pas réagi de la même façon si cela aurait été un autre pays que la Tunisie en citant le Maroc et l’Algérie comme exemple. “Alors, il ne chante pas pour protester contre ce qui s’est passé en Tunisie. (…) C’est là où tu vois toute l’hypocrisie et l’indignation à deux vitesses des sacs à main de mer*e et de la communauté SWAT du FC Twitter”, assure-t-il.

Le blogueur poursuit son argumentation en déplorant que selon lui, Meugui n’est pas intéressé pour se produire en Tunisie : “si cela arriverait au Maroc, Gims aurait fermé son c*l. Si cela arrivait en Algérie, il serait parti le faire en Algérie. Tu sais pourquoi ? Parce que les Algériens, il faut les avoir dans leurs poches, ils sont nombreux en France, ce sont de gros consommateurs. Le Maroc, je suis ami là-bas, j’ai mes intérêts là-bas, je ne peux pas ne pas me permettre de ne pas chanter là-bas.”.

L’auteur de Subliminal n’a pas donné suite aux critiques pour le moment et se concentre sur la suite de sa tournée estivale.