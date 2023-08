JuL balance son titre estival « Ha ha ha »

JuL dévoile son titre estival « Ha ha ha »

Après l’énorme succès de son album “C’est quand qu’il s’éteint”, l’OVNI Marseillais propose déjà un nouvel inédit avec le single “Ha ha ha”. Annoncé via un sondage à sa team sur son, déjà mythique, canal Instagram, le dernier morceau de Jul était, quelques heures plus tard, déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming pour ambiancer ses fans.

On connait JuL pour sa spontanéité, son sens de l’innovation et sa générosité, ici, le combo est encore une fois gagnant et pourrait bien s’avérer être le tube de l’été du rappeur marseillais.

“J’suis carré, à tout faut s’préparer. T’finis riche ou mort demain, ou en maison d’arrêt. Mets moi du son, faut pas qu’j’arrête. Faut la Bentley et le bateau. Sur pépé, j’m’en fous d’l’argent, quand j’donne un plan j’mange pas sur l’gâteau. Mon bébé elle m’fais des gâtés” chante Jul au début du premier couplet de ce titre à découvrir en écoute dès maintenant.