SCH fait oublier le fiasco de Bande Organisée au Vélodrome de Jul

SCH ambiance enfin le Vélodrome avec Bande Organisée !

Un peu moins d’une année après le passage de Jul au stade Vélodrome pour un concert événement devant 60 000 spectateurs, SCH s’est également produit sur la scène de l’enceinte de l’Olympique de Marseille le 22 juillet dans une ambiance de folie et à cette occasion, il a rectifié l’échec de la performance en live de tube Bande Organisée devant le public marseillais.

L’année dernière, Jul a marqué encore un peu plus la légende du rap marseillais avec un concert exceptionnel au Vélodrome. Lors de cette soirée, le “J” avait même réalisé en direct l’enregistrement d’un nouveau morceau avec l’aide du public après une entrée originale depuis les airs sur un T-Max volant, mais le show avait été marqué par un énorme raté, celui du live de Bande Organisée. La performance avait été perturbée par un souci technique, les rappeurs ont eu un problème au niveau du retour de l’instru dans les oreillettes, de quoi gâcher la communion entre les artistes et les spectateurs. Le “S” a réussi à remédier lors de sa venue au Vélodrome avec cette-ci fois une prestation bien plus aboutie.

Le bide de 13’Organisé au Vélodrome de Jul oublié !

En effet, SCH a fait vibrer tout le stade dans l’enceinte légendaire de l’OM et a pu offrir eu peuple phocéen le moment tant attendu. “Oui, ma gâtée, RS4 gris nardo, bien sûr qu’ils m’ont raté”, dès les premières paroles de l’auteur de JVLIVS la foule s’est embrasée à l’écoute du hit récemment certifié quintuple single de diamant. Kofs, Jul, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari ont tous rejoint la scène pour interpréter Bande Organisée sans aucun incident technique pour un moment inoubliable devant les 50 000 spectateurs du stade Vélodrome et faire définitivement oublier le raté de l’année dernière.

“Plus tu t’éloignes de la scène principale et tu prends l’allée, plus tu perds le récepteur. Et ça te décale. Tu entends tout en décalé. Dans l’euphorie, ils sont partis au bout, ils ont enlevé leurs ears. Ils étaient tous en décalé et c’était un fiasco” avait d’ailleurs expliqué Alonzo sur la raison du problème technique survenu en septembre lors du concert de Jul et que l’équipe de SCH a évité de répéter pour offrir un concert parfait au public.