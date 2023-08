Aya Nakamura et Burna Boy, c’est fait

Entre Aya Nakamura et Burna Boy, la connexion est enfin officialisée. Après des rumeurs qui avaient circulé il y a quelques mois suite à leur rencontre, les deux artistes ont décidé de travailler ensemble pour une collaboration inédite très attendue par le public.

En début d’année, Aya Nakamura a dévoilé son album DNK certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes. Un projet de 15 morceaux avec plusieurs invités tels que SDM sur “Daddy“, Myke Towers sur “T’as peur”, Tiakola sur “Cadeau” et enfin Kim sur “Chacun”. Peu de temps après la parution de cet opus, la chanteuse française s’était affichée en compagnie de Burna Boy, ce qui avait suscité des rumeurs d’un featuring international entre eux. Cependant, l’information ne s’est jamais confirmée et aucun des artistes n’a fait de commentaire sur le sujet.

Aya Nakamura et Fally Ipupa unis

Lors d’une interview, Aya Nakamura avait confirmé être en contact avec Burna Boy ou encore Tyga, mais sans donner d’indication sur une possible collaboration musicale. Au mois de juin, l’artiste française et la star nigériane ont à nouveau été aperçus ensemble au festival Afro Nation organisé au Portugal, où ils étaient invités pour assurer un concert. Cela a relancé les rumeurs sur une possible collaboration pour créer un morceau en commun.

L’information s’est finalement confirmée cette semaine. Le public aura le droit à un morceau en commun entre Aya Nakamura et Burna Boy, qui viennent de se retrouver en studio pour préparer cette collaboration. Un court extrait est d’ailleurs disponible sur les réseaux sociaux pour nous donner un avant-goût. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour ce featuring.