Gims et Maes se moquent de leur clash passé

La paix est actée entre Gims et Maes depuis leur collaboration au mois de mars dernier, mais avant ce featuring, les deux rappeurs français ont failli en découdre suite à une embrouille entre eux ayant éclaté en raison des propos de Meugui. Aujourd’hui, les deux compères préfèrent rire de ce conflit passé.

Tout a débuté fin 2019, lors d’un passage télévisé. Gims est questionné par le présentateur afin de savoir s’il apprécie le travail de Maes. L’ancien membre de la Sexion D’Assaut hoche la tête pour dire non, l’animateur enchaîne en annonçant que son DJ est présent. “Le DJ doit être très bon“, s’amuse à réagir Meugui, gêné par les questions au sujet du rappeur de Sevran. Surpris par la réaction de l’artiste, le journaliste tente de mettre en avant le rappeur du 93 en précisant qu’il a collaboré avec Booba. “C’est bien, moi aussi j’ai déjà fait un duo avec Booba”, réplique le mari de Demdem.

Avec humour, Gims et Maes font référence à leur embrouille !

À l’époque, cette séquence malaisante n’avait pas échappé à Maes, très énervé, il s’en était pris méchamment à Gims en menaçant de le frapper, ce dernier avait répliqué de façon virulente sur les réseaux alors que le rappeur Sevranais était même allé jusqu’à cacher des albums de Meugui à la Fnac. Après plusieurs échanges par publications interposées sur Internet, les esprits se sont ensuite un peu apaisés entre les deux chanteurs et en fin d’année dernière, suite au début de son clash de Booba, l’auteur d’Omerta s’est affiché en train de s’ambiancer à un concert de l’interprète de Bella puis suite à la rumeur d’une possible réconciliation, ils ont officialisé l’information en musique en début d’année.

En effet, au mois de mars, Maes et Gims ont présenté le single “Malembé“, seizième piste de l’album Omerta produite par le beatmaker Young Bouba. Le duo a même clippé cette connexion inédite dont le visuel totalise plus de 6,6 millions de vues sur Youtube et 7 millions de streams sur Spotify. Dans une récente story, les deux rappeurs se sont amusés de leur ancien clash en se filmant ensemble au Maroc pour des retrouvailles après leur featuring. Dans la séquence, Meugui et son compère commentent, en rigolant, “Le Dj est bon“ en référence aux propos du frère de Dajdu en 2019 au début de leur embrouille qui est désormais de l’histoire ancienne.

Maes a croisé Gims au Maroc 😂🇲🇦pic.twitter.com/xalQiZBrCZ — rvpfr (@rvpfr_) August 14, 2023