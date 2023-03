Après leur clash, Maes et Gims unis comme jamais sur Malembé

Il y a quelques jours Maes et Gims ont présenté des images du tournage de leur collaboration sur le titre « Malembé » réalisé au Sénégal par Hustler Game Premium, ce titre produit par Young Bouba est désormais disponible sur Youtube avant la sortie de l’album « Omerta » ce soir à partir de minuit.

Après les singles « Fetty Wap », « Galactic » et « Opaque », ce morceau est la quatrième extrait du nouvel opus de Maes mais le premier featuring dévoilé en attendant ceux avec Gazo, Koba Lad, Kayna Samet et Niska. « J’ai plus grand-chose à perdre, moi, même si j’ai tout ici. Le réveil dans une suite en peignoir, mais j’suis né pauvre ici. J’ai pas lâché l’affaire à en perdre la vie, j’ai le cœur décimé. J’sors la craie blanche sur la scène de crime pour mieux te dessiner. » chante notamment le rappeur du 93 dans le second couplet de se morceau dont le clip est à découvrir dès maintenant.

Avec la mise en ligne de clip à quelques heures de la parution de son album Maes fait monter la pression, il compte faire aussi bien qu’avec ses précédents albums « Pure » et « Les derniers salopards » qui ont tous les deux connus un franc succès auprès des auditeurs.