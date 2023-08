Booba impressionne avec sa forme physique à 46 ans

Booba vient encore de prouver dans l’une des dernières publications sur les réseaux sociaux qu’il est toujours au top de sa forme à l’âge de 46 ans et impressionne toujours autant à la salle de sport.

“Les muscles imposants de Booba” en pleine séance de sport

Le corps de Booba à l’approche de la cinquantaine est toujours aussi affûté. En dehors de la musique, il n’est pas un secret que le DUC est, comme beaucoup d’autres rappeurs, un fan de musculation. Il s’affiche fréquemment sur la toile en train de faire une séance de sport. Que ce soit sur ses entraînements, dans l’actualité, sur sa musique ou encore les clashs, Booba est omniprésent et fait constamment parler de lui sur Internet.

Alors qu’il s’est métamorphosé depuis ses débuts dans le rap et a toujours cultivé son physique d’athlète en arborant fièrement sa musculature, B2O s’était activement préparé en 2019 pour un combat dans l’octogone face à Kaaris et avait à l’époque entamé un entraînement très intense.

Malgré l’annulation de ce combat, le rappeur du 92i continue de s’entretenir physiquement, comme le démontre l’une des récentes vidéos qu’il a publiées, en train de transpirer pendant une séance de musculation, en apparaissant plus en forme que jamais. Fidèle à lui-même, Booba travaille dur à la salle et fortifie ses pectoraux et ses biceps, ce qui risque encore de lui attirer quelques commentaires moqueurs des internautes sur ses jambes souvent jugées trop fines par rapport au reste de son corps.

