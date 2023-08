Gims, Orelsan et Stromae critiqués par Pierre de Maere, “l’un des pires…”

Gims, Orelsan et Stromae réunis, Pierre de Maere n’est vraiment pas fan de cette collaboration entre les trois artistes et l’a fait savoir dans sa dernière interview avec une déclaration très cash tout en se justifiant d’être admiratif envers le chanteur belge.

Gims et Orelsan sur le plus titre de l’album de Stromae ?

Pour le dernier épisode de juge le rap français, GQ France a convié un artiste qui n’a rien à voir avec la scène urbaine, Pierre de Maere. Il a émis des jugements très détaillés pour chaque écoute d’un titre de rap et a émis des critiques sur la connexion entre les trois artistes, Gims, Orelsan et Stromae tout en nuançant ses propos avec l’explication qu’il adore le travail de ce dernier nommé.

Le journaliste a fait écouter le single AVF (Allez Vous Faire) de Stromae à Pierre de Maere, un morceau sorti en 2013 sur la réédition de l’album Racine Carrée avec les deux rappeurs Orelsan et Gims en featuring pour une première collaboration inédite entre eux. Révélation masculine de l’année aux Victoires de la Musique, le chanteur affirme que ce titre est le plus mauvais de cet opus selon son opinion, “C’est l’un des pires morceaux de l’album“. Il explique ensuite son avis en justifiant que toutes les chansons de ce projet sont excellentes, “le pire parce que c’est son meilleur album et tous les morceaux sont bons, mais ce n’est pas le meilleur”.

En conclusion, Pierre de Maere précise être un grand fan de Stromae, de son album Racine Carré qui l’a énormément marqué et a inspiré le rap français.

