On connait le rappeur français le plus streamé, Booba réagit

Voici le rappeur français le plus streamé, selon le classement des 50 artistes urbains les plus écoutés sur la plateforme de streaming Spotify, publié par le média Midi/Minuit. Même s’il n’occupe pas la première place, Booba n’a pas manqué de commenter ce classement pour se satisfaire de sa position. On y retrouve également Ninho, Damso, Jul, PNL, Niska, Gims et Aya Nakamura.

Booba jubile d’être 8ème, RK veut être le N°1

Les internautes ont souvent l’habitude de comparer la popularité de leurs idoles à travers les chiffres de ventes ou de streams. Le média Midi/Minuit s’est amusé à comptabiliser les chiffres d’écoutes des artistes de la scène urbaine sur Spotify.

Sans grande surprise, c’est Jul qui arrive en tête du classement, avec 7 milliards de streams, suivi de près par Ninho avec 6,6 milliards, et plus loin Damso avec 4 milliards. Le groupe PNL est quatrième avec 3,6 milliards de streams, devançant de peu Gims, cinquième avec 3,5 milliards. Niska arrive ensuite avec 3,1 milliards, suivi d’Aya Nakamura, Booba et Nekfeu occupent respectivement les septième, huitième et neuvième places avec 3 milliards. SCH clôture le top 10 avec 2,7 milliards d’écoutes.

Le classement se poursuit avec Dadju, Naps, Maes, PLK, Gazo et Orelsan, dans cet ordre. Cette publication a suscité des réactions de plusieurs rappeurs, dont Booba, fier d’être le huitième artiste urbain francophone le plus streamé de l’histoire de Spotify, avec seulement 2 projets sortis à l’ère du streaming. Il réalise ainsi un bel exploit en comparaison à la nouvelle génération de rappeurs. B2O a partagé cette information dans une story avec le message : “8ème après 27 ans de carrière”.

D’autres artistes, comme RK, ont également partagé le classement pour le commenter en déclarant : “Un jour, on sera les premiers de l’histoire de Spotify”.

À lire aussi : Voici le Top 10 des albums Rap les plus streamés de tous les temps