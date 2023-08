Maes avertit Booba de surveille sa femme ! B2O réplique

Le niveau du clash entre Maes et Booba tombe de plus en plus bas. Les deux rappeurs s’attaquent désormais fréquemment sur la vie privée et n’hésitent pas à afficher leurs compagnes actuelles ou passées, comme l’atteste encore la dernière provocation du rappeur originaire de Sevran contre son rival.

Cette semaine, Maes était en concert au Maroc et son public a exprimé ouvertement son hostilité envers Booba en proférant des insultes à son encontre. L’artiste originaire du 93 a saisi l’occasion en partageant ces images sur ses réseaux sociaux pour adresser un message à son rival. Il l’a invité de manière ironique à le rejoindre sur scène au Maroc pour reformer le duo et interpréter en direct leur classique, le titre “Madrina”. Cependant, cette déclaration est teintée d’ironie, car le DUC ne peut pas se produire dans le pays maghrébin suite à l’annulation par les autorités locales d’un concert prévu à Casablanca en juin dernier.

« Surveille ta femme… », Maes ne lâche pas Booba qui répond !

Booba n’a pas répondu à cette provocation, mais Maes a décidé d’en rajouter une couche. Cette fois-ci, B2O a riposté. L’auteur d’Omerta a partagé dans sa story une photo de l’ancienne compagne de Kopp habillée en cowgirl avec la légende “Ça va envoyer du lourd ce soir”. Maes a ajouté un commentaire à la publication en disant “Surveille ta femme au lieu d’appeler celle des défunts, sale vieille mer*e“.

Cependant, Booba n’a pas semblé perturbé par cette attaque. Il a répondu en expliquant qu’il n’est plus en couple avec la mère de ses enfants et qu’il n’a jamais été marié, contrairement à Maes. “Je suis célibataire, jamais été marié, pas comme toi petit filou“ a-t-il rétorqué avec des émojis de rire. Cette réponse faisait suite à l’accusation de B2O plus tôt cette semaine, où il avait divulgué une conversation privée montrant le Sevranais fixant un rendez-vous dans un hôtel avec une jeune femme, insinuant ainsi que celui-ci trompait sa femme.

En outre, Maes a également relayé un scandale concernant un compte fan de Booba qui utilisait son nom de scène pour envoyer des photos intimes en privé à des jeunes femmes. L’interprète de Madrina a affirmé que le fondateur du 92i était également impliqué dans ce genre de pratique.