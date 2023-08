Naps et Ninho réunis par Kaneki pour le tube de l’été

Naps et Ninho sur le même morceau, c’est une valeur sûre pour créer un futur hit, comme le démontrent une fois de plus les deux rappeurs dans leur dernière collaboration sur le single “Blue” de Kaneki, accompagné de son clip réalisé par La Crème Films.

Naps et Ninho, une connexion au sommet toujours réussie !

Après les succès des titres “6.3” (108 millions de streams), “Tout va bien” d’Alonzo (116 millions d’écoutes) et “C’est carré le S” (36 millions de streams), Ninho et Naps se retrouvent une nouvelle fois en tant qu’invités musicaux par Kaneki sur son dernier titre baptisé “Blue”, plus d’une année après la parution de son premier projet de 16 morceaux intitulé “Ce que je vis”.

Les trois artistes ont présenté cette connexion il y a quelques jours sur les réseaux pour annoncer sa mise en ligne ce lundi avec la diffusion du clip sur Youtube à partir de midi en parallèle de la sortie du single sur les plateformes de streaming. “Y a trop d’iPhones sur-écoute, y a trop d’chickens sur nos côtes. J’enlève la béquille, j’remets la cagoule, bordel, on fait la route. C’est tout tranquillou à Salou, sur les côtes Andalouse, y a d’la Gorilla Blue, on se mets ien-b, on se mets blue. Sous pétou, ouh, tranquillou à Salou, sur les côtes Andalouse, on se mets ien-b, on se mets blue”, chantent Ninho et Naps dans le refrain du morceau qui devrait tourner en boucle à la radio et s’annonce comme un futur tube de cette fin d’été.

