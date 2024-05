Lacrim et SDM délivrent des punchlines destructrices

À quelques semaines de la sortie de son album ‘VENI VIDI VICI’ Lacrim nous délivre le single « Colisée » en s’entourant cette fois-ci du rappeur du label de Booba, SDM.

« Colisée » est un titre qui résonne comme un appel à la guerre, dans lequel El tigre et Ocho partent au combat et délivrent punchlines destructrices et mélodies menaçantes, confirmant ainsi leur maitrise de l’art de la guerre. Le clip déjà teasé sur les réseaux, sortira sur Youtube ce vendredi 17 mai à 18h.

“Du mal à avancer, j’porte le poids d’mes pêchés sur le dos. J’ai fait mes classes dehors, j’en ressors des couteaux dans l’dos. J’ai mes pêchés, beaucoup d’couteaux, les keufs sur l’dos. Au fil des milliers d’euros, un véhicule gris nardo” chante SDM au début de son couplet de cette connexion explosive avec Lacrim qui fait monter l’attente avant la sortie du nouvel opus de Lacrim.