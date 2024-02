Aya Nakamura et Werenoi, c’est fait !

Découvrez la connexion entre Aya Nakamura et Werenoi !

Aya Nakamura et Werenoi, le titre inédit en commun entre les deux artistes, attendu depuis plusieurs semaines, est enfin disponible avec la parution du nouvel album du rappeur français originaire de Montreuil.

Pyramide, l’album et le clip sont enfin out ! Werenoi est le grand gagnant de 2023 avec son album Carré qui a été le plus vendu de l’année. Et il ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin.

Un duo inédit très attendu par les auditeurs !

Après avoir annoncé sa date de concert événement à l’Accor Arena le 17 octobre prochain et fait un retour fracassant avec 16.02.2024, Werenoi sort un second album nommé Pyramide. Il se retrouve comme une évidence aux côtés de Damso sur le titre éponyme de l’album qui réunit les plus gros artistes de la scène francophone du moment, à savoir SDM, Aya Nakamura, Hamza, Maes et SCH.

Un casting 5 étoiles proposé par Werenoi dans lequel Damso confie sur leur collaboration qu’il s’agit là de son dernier featuring de l’année et même peut-être de toute sa carrière au regret de ses fans alors qu’Aya Nakamura pose sur le single Chaleur et chante dans son couplet, “Ça enlève tout ton charme, babe. Ce soir boulot, boulot fort, boulot, boulot fort

Quand tu fais des efforts, c’est la connexion. Je vais bouder, bouder fort, tu m’en voudras à mort. Mais quand on voit la paix, tu te sentiras plus fort”.