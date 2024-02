Freeze Corleone et Kalash Criminel choquent, ils vont encore avoir des problèmes

Les avocats de Freeze Corleone et Kalash Criminel risquent d’avoir du travail avec leur dernière collaboration. Ce nouveau morceau, intitulé “Encore les problèmes”, ne manquera pas de faire polémique, même si le duo l’assume ouvertement.

Ce vendredi, Kalash Criminel a fait son retour avec un nouvel album, intitulé “Bon Courage”. Ce projet de 17 titres aborde divers sujets, dont l’envie de prendre sa retraite comme Diam’s dans le single “Coeur blanc comme Jul”. Kalash Criminel a également réalisé des featurings avec Bobby Shmurda, La Fève, Josman et Freeze Corleone pour cet opus. C’est d’ailleurs cette dernière collaboration qui devrait faire le plus de bruit.

Freeze Corleone et Kalash Criminel cherchent les problèmes !

Il y a un an, Kalash Criminel avait déjà convié Freeze Corleone sur le morceau “Apocalypse” avec Kaaris sur leur projet commun “SVR“. Le rappeur originaire de Sevran a récidivé pour son album solo cette fois-ci. Comme le laisse présager le nom du morceau, produit par Tarik Azzouz et Ozhora Miyagi, les deux rappeurs n’hésitent pas à provoquer avec des paroles explicites. L’artiste du 667 fait souvent débat avec ses punchlines et, depuis quelque temps, les municipalités s’acharnent contre lui pour annuler ses concerts au dernier moment. Malgré les attaques des politiciens à son encontre, Freeze Corleone ne s’est pas assagi et, avec le soutien de Kalash Criminel, enchaîne les propos chocs dans leur nouvelle collaboration.

“Sans l’Afrique, leurs seules richesses seraient l’fromage et l’vin. J’suis heureux comme un juif qui a raté l’train”, “C’est les blancs qui descendent des hommes des cavernes”, “Négro j’sip jamais de lean clair, voiture allemande, j’ai les mêmes goûts que —”, “On fait pas crari, on va tout cramer, faut un pédophile mort chaque matin”, “Fuck les colons, fuck les nazis, on est bien d’accord” lâchent les deux rappeurs dans ce titre qui ne devrait pas manquer de susciter les commentaires des habituels détracteurs.