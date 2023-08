Maes clash l’ex de Booba dans son nouveau titre, “Patty”

Maes n’a plus aucune limite dans son clash avec Booba et a décidé de dévoiler un extrait d’un titre inédit dans lequel il se moque de l’ancienne compagne de son rival en la nommant explicitement dans les paroles ! La séquence ne devrait pas plaire à B2O alors que leur conflit s’intensifie en cette fin du mois d’aout.

“Il faut une meuf qui twerke comme Patty” chante Maes !

Mais jusqu’où iront Booba et Maes ? Les deux rappeurs ne se lâchent plus sur les réseaux et n’hésitent pas à révéler des informations sur la vie privée de chacun. Au mois de juillet, B2O s’était amusé à publier des images de la maison du rappeur Sevranais qui réside désormais à Dubai avant que celui ne réplique avec des vidéos de la mère des enfants de son ennemi à twerker sur un bateau, et aussi avec des autres hommes ou encore en divulguant un document confidentiel sur la raison de leur rupture.

Cette semaine, Booba a piégé Maes en faisant semblant de révéler son autobiographie avant de poster un article sur la cause de l’incarcération de l’auteur d’Omerta en 2016 et de l’accuser une nouvelle fois d’infidélité avec Maeva Ghennam ou encore lors d’un showcase. Des attaques que le rappeur 93 ne laisse pas passer et vient de réagir en musique, cette fois-ci, il a mis en ligne une vidéo dans laquelle il apparait un joint à la main en train de reprendre les paroles d’un nouveau morceau baptisé “Patty”, un pseudo qu’il a donné à l’ex-petite amie de B2O qui se nomme Patricia.

Dans cet extrait, Maes balance une punchline contre la mère de Luna et Omar avec la phrase, “Il faut une meuf qui twerke comme Patty” de quoi rendre furieux Booba qui ne devrait pas tarder à donner suite aux provocations de l’artiste Sevranais. Ce dernier est allé encore plus loin en affichant ensuite les commentaires des internautes à l’écoute de cette chanson : “Tu sais plus s’ils sont en clash ou si il lui fait de la pub, lourd l’extrait”, “C’est ta terreur Booba, il te fait l’enfer Maes”, “Elle tue l’exclu”, “C’est quoi le son, il est lourd”, “Booba, on sait très bien que tu écoutes Maes en cachette”, “La piraterie est finie”, “T’as sorti une exclu de Maes, on dirait t’as sorti le dossier du siècle”, “Je sens que Maes va lui faire une dinguerie, préparer à vous à ne plus les tweets de Booba” peut-on lire dans les réactions qu’il a relayées.