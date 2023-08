Déçu, Booba s’embrouille avec Christine and the Queens : “t’étais mon gars sûr”

“Tu m’as tapé dessus gratis en trahissant notre lien” Booba et Christine and the Queens se sont embrouillés par messages interposés sur Twitter désormais nommé X et TikTok, la situation a tourné à la fin de leur amitié.

Booba s’est amusé de Christine and the Queens qui se produit sur scène torse nu, sauf que cette provocation n’a pas du tout plu à ce dernier dorénavant nommé Redcar. Le chanteur n’a pas apprécié les insinuations moqueuses de B2O sur le fait qu’il souhaite être genré au masculin et a donc annoncé se désabonner des profils du rappeur sur les réseaux. Comme à son habitude, le DUC en a remix une couche avec le message “je suis déçu, je pensai que tu étais mon gars sûr ! Bonne continuation pirate” tout en le mentionnant et la réaction ne s’est pas fait attendre avec un premier tweet pour le traiter d’influenceur, “Bonnes vacances @booba je pense, c’est métier d’influenceur, ça te fatigue”.

La séparation est actée entre Booba et Christine and the Queens

“Mais de quoi tu parles morray? Si j’étais ton gars sûr tu ferais pas des tweets tendancieux en utilisant mon concert de la veille comme si je devais avoir honte de m’affirmer tel que je suis. Je suis un vrai et tu m’as tapé dessus gratis en trahissant notre lien. Point. Bye” a ensuite répondu Christine and the Queens au tweet de Booba avant d’ajouter, “Ca va bien le gaslight gratuit la. Pas plus de commentaire de ma part sur le sujet, en revanche sérieux je laisse pas passer une hypocrisie pareille.”.

L’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali dans les années 90 n’a pas répliqué aux derniers commentaires de Christine and the Queens, mais a acté la fin de leur amitié en supprimant son message. “Je vais occuper la masculinité qui me convient et qui est honnête vulnérable sans retouches le coeur ouvert. Tu peux rester dans l’ancien monde où on terrifie les hommes de leurs propres larmes quand celui qui croit n’a pas honte de les laisser rouler sur sa joue. Paix et respect” s’est ensuite justifié Redcar pour recadrer ses détracteurs.

