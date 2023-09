Ce geste d’Aya Nakamura en live fait scandale

Un geste qui n’est vraiment pas passé inaperçu et a fait polémique ! Toujours aussi proche de sa communauté, Aya Nakamura a accepté de répondre aux questions de ses fans à l’occasion d’une session en direct sur Instagram, mais son comportement a suscité des nombreux critiques.

En début d’année, Aya Nakamura a fait son retour dans les bacs avec un album de 15 titres réédité le mois dernier avec trois morceaux en bonus, dont les singles “Come Back”, “Bisous” et “Chérie”. Tout comme son précédent projet, cet opus a rapidement été certifié disque d’or après sa sortie avant d’atteindre la semaine passée le cap des 100 000 ventes pour obtenir la certification de disque de platine, notamment grâce au succès des morceaux “Daddy” en featuring avec SDM et “Baby”. Avec quatre albums à son actif depuis 2017, “Journal intime”, “Nakamaura”, “Aya” et donc “DNK”, la chanteuse française a réussi à décrocher pour chaque projet cette récompense.

Aya Nakamura au cœur d’une polémique pour avoir fumé en direct !

Pour fêter, cette nouvelle certification, Aya Nakamura va retrouver son public africain avec le “DNK Africa Tour” qui va débuter le 7 septembre prochain en République démocratique du Congo à Kinshasa, puis au Congo à Brazzaville puis au mois de décembre avec deux dates au Mali à Bamako et en Côte d’Ivoire à Abidjan. Avant le début sa tournée en Afrique, Aya s’est confiée à ses fans lors d’un live sur le réseau social Instagram et cette session a fait débat. L’interprète de Djadja s’est en effet attirée les foudres d’une partie des internautes ayant suivi ce direct pour être apparue en train d’allumer une cigarette avant de fumer tout en répondant aux questions des fans. Des nombreuses personnes ont déploré ce geste pour une célébrité comme elle et de l’image renvoyée par rapport aux plus jeunes de ses admirateurs.

“Quand elle a sorti sa clope, c’était vraiment pour m’abattre”, “Les meufs qui fument des clopes, c’est trop vulgaire, je trouve”, “C’est tellement vulgaire”, “C’est tellement moche”, “J’arrive à sentir l’odeur de la vidéo”, “Aya fume et ceci me choque” ont réagi les internautes face aux images de la séquence qui a cumulé des millions de vues. “Aya Nakamura qui fume en plein live… Les personnalités publiques ont-elles l’obligation d’être des modèles (notamment pour les plus jeunes) ?”, s’est aussi interrogé l’un d’entre eux sur le fait que des stars s’affichent publiquement en train de fumer. La chanteuse n’a pas fait de commentaire sur les critiques.