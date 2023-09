Kofs révèle comment il a eu un rôle dans Banlieusards 2 de Kery James

En plus d’être rappeur, Kofs multiplie les rôles au cinéma, il a participé aux films Chouf en 2016, BAC Nord en 2021 ou encore à la saison 2 de la série sur le Rap Français, Validé réalisée par Franck Gastambide. L’artiste marseillais tient également un nouveau rôle dans la suite du film Banlieusards de Kery James et s’est confié à ce sujet.

Voici comment Kofs s’est retrouvé dans Banlieusards 2 !

En attendant le 27 septembre pour découvrir sur Netflix la suite film de Leïla Sy et Kery James, Banlieusards paru en 2019 qui avait un énorme succès avec deux millions de visionnages pour sa première semaine d’exploitation, le membre de la Mafia K’1 Fry a dévoilé ces derniers jours les premières images du long métrage. Tout d’abord avec le clip du single “6 du mat” en featuring en compagnie de Kalash suivi de la bande-annonce officielle du long métrage. Le morceau est extrait du prochain album du rappeur du 94 conçu autour de Banlieusards 2 à paraître pour le 17 novembre 2023.

Dans les images de présentation du film, deux rappeurs apparaissent au casting, ZKR et Kofs, ce dernier s’est exprimé sur Instagram sur la façon dont il a obtenu un rôle dans le film et c’est cela, c’est fait en toute simplicité. En effet, le chanteur originaire de la ville phocéenne a publié un message sur son compte Instagram suite à la mise en ligne de la bande-annonce de Banlieusards 2 pour relayer les extraits du film et remercier Kery James avec la déclaration suivante : “Quand banlieusard 1 est sorti j’ai félicité Kery James, il m’a répondu « peut-être, on se verra sur un tournage. » RDV le 27 septembre pour la suite de l’histoire… “.

C’est donc avec un simple message de félicitations envers Kery James que les deux rappeurs sont entrés en contact avant de travailler ensemble pour le tournage de Banlieusards 2 et de permettre à Kofs de poursuivre sa carrière dans le cinéma.