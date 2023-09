Kery James : on découvre enfin la bande-annonce de Banlieusards 2

Après dévoilé le clip du single “6 du Mat” avec Kalash dans lequel il dévoile les premières images exclusives du film Banlieusards 2, Kery James nous présente aujourd’hui la première bande-annonce de son film disponible le 27 septembre prochain sur Netflix.

Kery James fait monter l’impatience des fans !

Kery James avait déjà annoncé la date de publication de son prochain film, “Banlieusards 2”, qui est la suite d’un précédent long-métrage portant le même titre. Quelques aperçus avaient été divulgués dans le clip de sa chanson en collaboration avec Kalash, cette fois-ci, nous avons des informations plus concrètes, car Netflix a diffusé la bande-annonce du film sur YouTube. En voyant l’intensité qui se dégage de la bande-annonce, l’impatience monte vraiment à l’approche du 27 septembre. Il est également à noter que Kofs et ZKR jouent des rôles dans ce film.

“Ça a l’air incroyable.. hâte de voir le film”, “Un chef d’œuvre”, “e valide tellement fort ! La qualité d’image les plans les soundtrack enfin on dépasse les code des film « français » en terme de réal ! Force et on sera tous devant nos écrans banlieusards et fier de l’être”, “hâte de voir le film”, “Incroyable chef d’œuvre” ont réagi les fans en commentaires de la vidéo sur Instagram impatients de découvrir Banlieusards 2. “L’ancien sous-estime la rapacité du jeune et le jeune sous-estime l’expérience de l’ancien.” a ajouté Kery James en légende.

Synopsis : “Peinant à se sortir d’un quotidien fait de trahisons, de vengeance et de violence dans une banlieue parisienne, les frères Traoré continuent de se battre pour un avenir meilleur”.