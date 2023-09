Freeze Corleone tire à balle réelles dans ADC qui risque de faire polémique

Freeze Corleone fait forte impression avec son nouvel album ADC (L’Attaque De Clones). Le dernier projet du rappeur du 667 n’a pas déçu, les premières réactions élogieuses ont fusé sur le réseau social X, son nom s’est retrouvé en Top Tweet, mais il devrait encore s’attirer les foudres de ses détracteurs. En effet, l’artiste se joue des critiques à son encontre dans cet opus et lâche des nombreux tacles.

Freeze a fait patienter son public la nuit dernière, attendu pour minuit, ADC n’est finalement sorti qu’à deux heures du matin sur les plateformes de streaming, rapidement les commentaires ont agité la Twittosphère. Dès l’introduction avec « MW2 » (en référence à Modern Warfare 2), le rappeur annonce la couleur de ce deuxième opus, il insère divers extraits audios, des débats au sujet des textes de ses morceaux sans toutefois y répondre et place des piques contre Joe Biden, son fils Hunter puis place des dédicaces à Gucci Mane, Kobe Bryant et IAM.

Freeze Corleone dégomme à tout-va dans ADC !

Après cette entrée réussie qui annonce l’atmosphère de cet album, Freeze Corleone enchaine avec « Isshin Ashina« , en référence au personnage du jeu vidéo « Sekiro: Shadows Die Twice », un titre dont l’outro est un extrait audio d’une interview du Roi Heenok qui se justifie à propos des scandales sur ses propos dans l’un de ses morceaux sur les « na*is ». Dans la chanson, « Ancelotti« , Freeze débute avec un nouveau discours le concernant, cette fois-ci de Roselyne Bachelot lors de la polémique de la sortie de l’album LMF avant de s’en prendre encore à Biden et de placer un tacle contre Hugo Lloris tout en faisant les louanges de Mike Maignan qui est le nouveau gardien de but de l’équipe de France depuis la Coupe du Monde au Qatar, « Gifle la prod comme un sumotori, j’suis comme Mike Maignan, t’es comme Hugo Lloris ».

Dans la sixième piste de l’album, « Tse Chi Lop« , Freeze Corleone lâche une nouvelle pique qui risque de faire débat avec la phrase « PDM pour Pierre Palmade Si possible avec des techniques qui viennent d’Allemagne, ou d’chez Mohammed ben Salmane » en réaction à l’accident de route causé par l’humoriste sous l’emprise de stupéfiants au mois de février dernier et pour lequel il n’a pas été condamné pour le moment. « 93 hardcore comme Mac Tyer et Mac Kregor » dédicace également le rappeur du 667 dans cette chanson pour rendre hommage au groupe Tandem.

L’Attaque Des Clones met les auditeurs de rap d’accord !

Dans « Kpop », Freeze s’attaque à trois gros labels de musique, « 667 aka l’Wagner Group, f*ck Universal, Sony et l’Warner Group » puis il poursuit dans « L’homme méthode » avec « Raciste comme Damien Rieu et Bruno Attal » et dans « Bill Clinton« , « PDM pour Thierry Ardisson, PDM pour PPDA (…) Dans l’rap jeu, j’ai plus d’enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton (…) MW2, j’suis dans les pillages, j’arrive raciste comme Jean Messiha ».

Sur la onzième piste de « ADC » baptisée « Argent noir part. 3« , Freeze Corleone pique le rappeur américain Playboi Carti, « F*ck ceux qui adorent Satan comme Playboi Carti », ce dernier étant considéré par beaucoup comme étant sataniste et il enchaine avec une dédicace à Sefyu, « Sombre comme l’époque des Sefyu et RR, il m’faut les Bentley MM et les RR ».

Entre ses attaques contre Jacques Attali, Gérald Darmanin, Hugo Lloris, Damien Rieu, Bruno Attal, Ancelotti, la Licra ou encore le gouvernement français, les paroles de Freeze Corleone vont sans doute encore susciter le débat, mais le rappeur semble désormais s’y être habitué et en jouer comme le démontre cet album.