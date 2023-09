Jean Messiha répond à Freeze Corleone et le défi, « viens en face… »

Dans les nombreuses personnalités attaquées par Freeze Corleone dans son dernier « L’attaque des clones« , Jean Messiha est le premier à avoir réagi et le politicien ne se démonte pas face aux propos du rappeur français à son encontre. Le polémiste est allé jusqu’à la défier dans un face-à-face, ce qui a bien fait rire l’artiste ainsi que son manager Shone.

Disponible depuis ce lundi, le nouvel opus ADC, de Freeze Corleone agite la toile. Le rappeur du 667 fait face à une nouvelle tentative d’annulation d’un concert prévu au Zénith de Nantes le 1ᵉʳ décembre prochain comme en début d’année à Rennes, mais cela s’était soldée par un échec cuisant. Les propos de son dernier album font également débat, notamment pour avoir réclamé la « peine de mort » contre Pierre Palmade.

Jean Messiha provoque Freeze Corleone qui en rigole !

Dans les différents titres de son projet, Freeze Corleone charge Thierry Ardisson, Damien Rieu, Bruno Attal, Hugo Lloris, Tanguy David, Joe Biden, Playboi Carti, Gérald Darmanin et Jean Messiha. Ce dernier nommé a été le seul à répliquer pour le moment et cela n’a pas échappé à l’artiste. Dans la sixième piste de ADC intitulée « Bill Clinton » produite par Flem, Rayane Beats et Gouap, Freeze lâche : « Eh, c’est des vendus, des Tanguy David. On aime les fusils importés de Scandinavie. Eh, et j’flingue comme si j’suis dans les G.I. MW2, j’suis dans les pillages, j’arrive racis*e comme Jean Messiha ».

« Qu’il vienne me dire ça en face ce Corleone de mes deux. » a commenté Jean Messiha en réponse au tacle de Freeze Corleone, le tweet est devenu viral avec plus de 1,3 million de vues. Ce commentaire a bien amusé le rappeur qui l’a relayé avec comme réaction plusieurs émojis « Visage Riant Aux Larmes ». « Il est touché HAHA. Messiah il aurait beau faire il a des reactions de mecs de cités pouahahahahah ! » a de son côté réagi son manager Shone mort de rire.

À noter que Freeze Corleone s’est retrouvé dans les tendances Twitter en France dans la nuit du dimanche 10 septembre au lundi 11 septembre avec plus de 150 000 tweets au sujet de l’album « ADC ». « MW »2, « Kpop », « Voldemort », « Jour de plus » et « Lamborghini bénie » sont les titres qui reviennent le plus dans les commentaires des internautes sur le réseau social X.

Qu’il vienne me dire ça en face ce Corleone de mes deux. — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) September 11, 2023

Messiah il aurait beau faire il a des reactions de mecs de cités pouahahahahah ! — BIG SHONE GFG (@SHONEGFG) September 12, 2023