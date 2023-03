Freeze Corleone répond de la meilleure des manières à la maire de Rennes

Nathalie Appéré, la maire de Rennes a tout tenté pur interdire le concert de Freeze Corleone dans sa ville mais en vain, la justice a donné raison au rappeur du 667 qui a pu se produire sur la scène Rennaise le week-end dernier. Il n’a pas manqué de réagir devant son public à la polémique le concernant de la meilleure des façons.

Freeze Corleone dédicace Nathalie Appéré !

Ce samedi 17 avril 2023, le Boomin Festival de Rennes a donné rendez vous aux fans de rap français pour sa deuxième édition avec au programme de l’événement J9ueve, Winnterzuko, NeS, B.B Jacques et Freeze Corleone. Ce dernier nommé a failli ne pas pouvoir assurer son show car depuis plusieurs semaines la maire de la ville essaie d’interdire pour tous les moyens la prestation de l’artiste managé par Shone mais en vain, il a bien assuré sa performance et lui a fait une petite dédicace.

Il y a quelques semaines la mairie de Rennes a publié un arrêté pour interdire la venue de Freeze Corleone au Boomin Festival en dénonçant certaines paroles du rappeur qui lui ont valu des nombreux déboires ces derniers mois. Nathalie Appéré a justifié de façon peu convaincante que les propos du rappeur peuvent être de nature à » très fortement exacerber les tensions déjà vives entre différents groupuscules politiques extrêmes présents à Rennes « . En 2020, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a déposé une plainte contre l’auteur de Freeze Raël mais classée sans suite c’est sur cette décision que le tribunal a décidé de trancher en faveur de l’artiste pour qu’il puisse maintenir la programmation de son concert au Boomin Festival.

Un tacle subliminal du rappeur !

» Le 28 février dernier, nous prenions connaissance de l’arrêté de la ville de Rennes portant interdiction du spectacle du rappeur Freeze Corleone au BOOMIN Fest à seulement 2 semaines de l’événement. En réaction à cette décision, l’artiste, avec l’aide de son équipe et de son avocat, a immédiatement fait valoir ses droits en saisissant en urgence le tribunal administratif de Rennes. Par une ordonnance rendue ce jour, le juge des référés vient de suspendre l’arrêté municipal interdisant la représentation de Freeze Corleone en considérant que cette décision portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. « a communiqué l’équipe de Freeze Corleone et les organisateurs du festival pour annoncer le bonne nouvelle de la décision de justice de donner raison au chanteur dans cette affaire.

Malgré cette décision, la mairie de Rennes ne s’est pas démontée dans ses intentions d’empêcher Freeze Corleone de se produire, elle a fait appel auprès du Conseil d’état après la suspension de l’arrêté municipal mais la ville a encore perdu. » En prenant l’arrêté d’interdiction contesté, la maire de Rennes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression « c’est par ces mots que le juge des référés du Conseil d’État a refermé de manière définitive la polémique autour de Freeze et de son concert Rennais.

Lors de sa performance au Boomin Festival, l’artiste du 667 s’est amusé à lancer un petit tacle subliminal à la maire de Rennes avec une dédicace. » Faites du bruit pour la maire de Rennes. Faites du bruit pour Madame Appéré « , a-t-il balancé sous les applaudissements de la foule. « Merci Rennes Boomin Fest. Incroyable et encore merci à Nathalie Appéré » a ajouté Freeze Corleone sur Twitter en relayant une vidéo de son concert.