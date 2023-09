Dépité, Imen Es stoppe un concert à Marseille puis quitte la scène

Les risques du métier pour Imen Es lors d’un récent showcase qui ne s’est pas vraiment pas comme prévu et dont une séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi 8 septembre, Imen Es était à la programmation d’un showcase en compagnie du chanteur Jungeli. Ce dernier a assuré le spectacle sur scène, mais la chanteuse a dû quitter prématurément l’événement, visiblement agacée par un souci technique. Sa réaction a été radicale devant un public dubitatif, tandis que son compère a poursuivi sa prestation. Les deux artistes ont collaboré ensemble sur l’un des singles du moment baptisé « Petit génie », en compagnie d’Alonzo, Lossa et Abou Debeing qui a récemment annoncé ses débuts dans le MMA.

Enervée, Imen ES quitte la scène en lein concert :

Ce single cumule plus de 9 millions d’écoutes et figure dans le Top 50 des morceaux les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming depuis plusieurs semaines. Jungeli continue d’en assurer la promotion et s’est donc produit sur scène à Marseille à l’occasion d’un petit concert en conviant Imen Es pour l’assister, sauf qu’une vidéo du duo sur scène a fait le buzz sur la toile, car la chanteuse a eu un problème de micro au moment d’interpréter son couplet, énervée, elle a rendu l’objet à un assistant alors que son compère continue de chanter, la jeune femme fait le choix de partir subitement de la scène et l’interprétation de ce titre s’est poursuivi sans elle.

Même si Imen Es est finalement revenue par la suite sur scène. Les internautes ont vivement critiqué cette réaction de l’artiste en l’accusant notamment de ne pas « apprécier partager la scène » en ayant eu un comportement disproportionné face à un problème imprévisible qui peut arriver à tous les chanteurs. Cette dernière n’a pas fait de commentaire sur cet incident.

