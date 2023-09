Dieudonné confie son avis sur Freeze Corleone et ose la comparaison

Freeze Corleone est le rappeur français de la semaine, il a fait sensation avec son nouvel opus ADC paru lundi et Dieudonné dans sa dernière interview s’est exprimé sur l’artiste du 667.

Les chiffres de démarrage de « L’Attaque Des Clones » sont énormes, c’est l’album le plus streamé de l’année lors de ses quatre premiers jours sur Spotify avec quasiment 20 Millions d’écoutes. Les titres « Ancelotti », « MW2 » et « Jour de plus » forment depuis le début de la semaine le Top 3 des morceaux les plus écoutés sur la plateforme de streaming, Freeze Corleone va connaitre ce vendredi les ventes pour l’exploitation de son projet avec une possible première place au Top Albums. Le succès du rappeur managé par Shone n’a pas échappé à Dieudonné qui a livré son avis à son sujet.

Dieudonné assure exprimé la même chose que Freeze Corleone !

Dans un entretien accordé au média Alohanews, Dieudonné est revenu sur son parcours, la scène, la lettre de pardon ainsi que sa vision du monde politique. L’humoriste aussi confié ce qu’il pense de Freeze Corleone par rapport leurs racines africaines. « Déjà, il y a un rapprochement à faire avec Freeze Corleone » assure-t-il avant de continuer sa déclaration sur le rappeur du 667 en citant également Kalash Criminel, « Ce sont des artistes noirs ou maghrébins, en tout cas des afrodescendants. Je suis leur grand frère, on a la même histoire. ».

Dieudonné explique ensuite au sujet de Freeze Corleone et Kalash Criminel, « On a différents vecteurs de communication, mais on exprime quelque chose en commun. On raconte une histoire, c’est un cri. Je sais d’où ils viennent, je connais d’où viennent leurs parents. Je sais comment on vit là-bas, j’y vis ».