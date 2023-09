Freeze Corleone : voici les grosses ventes d’ADC et pourquoi il n’est pas N°1

Freeze Corleone réalise un gros score au niveau des ventes pour le démarrage son album « L’Attaque des Clones » mais ne réussit pas à prendre la première place du Top Albums de la semaine, toutes les ventes ne sont pas prises en compte par la SNEP.

Les ventes impresiosnnantes de Freeze Corleone !

En 2020, Freeze Corleone avait écoulé 26 499 exemplaires en une semaine de son album « La Menace Fantôme ». Avec « ADC », le rappeur du 667 a déjà fait mieux en cumulant 29 417 ventes en seulement quatre jours cette semaine. Cet opus n’est sorti que ce lundi 11 septembre au lieu du vendredi habituellement pour les autres albums en France et les chiffres pour une semaine d’exploitation entière seront donc connus lundi prochain. Le SNEP vient également comme tous les vendredis de publier le classement des meilleures ventes de la semaine en France. À la première place figure « A.M.O.U.R » de Calogero avec 17 553 équivalents ventes, un chiffre inférieur au projet « L’Attaque des Clones » mais le devance tout de même car le Syndicat National de l’Edition Phonographique n’a pas comptabilité tous les chiffres du rappeur.

En effet, comme Booba en 2021 avec son album « Ultra« , Freeze Corleone a mis en vente les précommandes en vente directe sur Internet, SNEP n’a pas homologué les ventes via ce processus. « Ce chiffre inclut 12 496 précommandes physiques D2C (direct to consumer) en France, non prises en compte dans le Top Albums SNEP », explique le média Ventes Rap sur Twitter à ce sujet. « ADC » se retrouve donc à la 2ème place du Top Albums avec 16 921 ventes, 265 en téléchargement et 16 656 en streaming.

Avec plusieurs titres toujours en tête du Top Singles sur les plateformes de streaming, Freeze Corleone devrait toutefois encore gonfler les chiffres jusqu’à lundi avant la publication cette fois-ci des ventes d' »ADC » pour une semaine complète.

