Booba réagit à la reprise de Grand Corps Malade d’un de ses classiques

Aura-t-on bientôt un featuring entre Grand Corps Malade et Booba ? Ce dernier en tout cas a validé à la surprise générale la reprise géniale d’un de ses plus grands classiques de sa discographie par le slameur et les fans se sont rapidement mis à imaginer une collaboration entre les deux artistes.

La réaction de Booba à l’incroyable remix de « Pitbull » !

Le Duc est totalement fan Grand Corps Malade ! Habitué à clasher les autres chanteurs lorsqu’une actualité ne lui convient pas, malgré ses nombreuses embrouilles, Booba sait aussi être reconnaissant du talent d’autres artistes, comme il vient de le prouver, il n’est pas resté indifférent à l’inspiration de Fabien Marsaud de son vrai nom dans l’émission Youtube Fanzine présentée par Waxx et C.Cole.

Avec plus de 25 ans de carrière dans le rap français, Booba compte une multitude de classiques dans sa discographie, comme le titre « Pitbull » produit par Animalsons extrait de l’album « Ouest Side » paru en 2006, dans ce morceau B2O utilise un sample de la chanson “Mistral gagnant” de Renaud. Ce single a inspiré Grand Corps Malade pour une reprise surprenante réalisée lors de son passage dans Fanzine il y a un an. Une séquence que le DUC a relayé cette semaine sur le réseau social X pour soutenir cette interprétation avec des émojis, « drapeau de pirate », « mains jointes » et « force ».

Il y a trois ans, à l’occasion d’un passage radio sur France Inter, Grand Corps Malade avait déjà dévoilé une version slam du titre « Pitbull » de Booba.