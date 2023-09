PSG vs Borussia Dortmund en streaming live direct

PSG vs Borussia Dortmund, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir au Parc des Princes, c’est le grand retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va tenter de faire mieux lors de la précédente édition de la compétition et peut compter sur le meilleur buteur de Ligue 1 face au club allemand, Kylian Mbappé.

Après des débuts mitigés en championnat de France avec défaite le week-end au Parc face à Nice sur le score de 2 buts à 3 et une cinquième au classement de la Ligue, les Parisiens auront la pression ce mardi soir pour ne pas rater l’entrée du PSG cette saison en Ligue des Champions en décrochant les 3 points pour cette première journée de la phase des poules face au Borussia Dortmund. Le BVB pointe actuellement à la 7ème place de la Bundesliga avec 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs.

Les deux clubs sont affrontés pour la dernière en 2020 lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Dortmund avait remporté le match aller sur une courte victoire 2-1 avant d’être battu 0-2 par le PSG au retour dans un Parc des Princes à huis clos. Lors de cette saison 2019/2020 marquée par la pandémie de la Covid-19, le club parisien réussira à se hisser jusqu’en finale de la compétition gagnée par le Bayern Munich 0-1.

La composition probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. La composition probable du Borussia Dortmund : SoKobel – Bensebaïni, Schlotterbeck, Hummels, Ryerson – Sabitzer, Can, Brandt – Adeyemi, Haller, Malen.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur du match Paris Saint Germain vs Bayern Munich en streaming légal et en haute définition en France.