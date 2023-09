Lacrim fait son retour avec un freestyle bouillant

Lacrim prouve avec ce nouveau freestyle être l’un des meilleurs rappeurs en France. Chaque passage de Karim Zenoud dans les locaux de Skyrock est un événement ! L’acolyte de Mister You a encore fait sensation dans l’émission Planète Rap avec son interprétation en direct d’un titre inédit baptisé « Florent Pagny ».

Lacrim balance une nouvelle dinguerie dans Planète Rap !

Toujours aussi chaud, Lacrim est de retour avec un gros freestyle ! Relativement discret musicalement ces dernières semaines, El Tigre vient de revenir en frappant très fort avec un nouveau single dévoilé lors d’un live sur la radio Skyrock à l’occasion de la semaine Planète Rap de Werenoi pour la promotion de son dernier projet et il a décidé d’inviter des nombreux tous les soirs dans l’émission animée par Fred Musa.

Après le single « Tesla » paru il y a un mois avec DaChoyce en featuring dont clip cumule 2,2 millions de vues, Lacrim marque son retour en solo avec énorme surprise que le rappeur n’avait pas annoncé avant son passage à Skyrock, la sortie d’un freestyle inédit. Le rappeur a frappé fort avec sa prestation en live qui a impressionné les auditeurs de la radio et les internautes avec ce titre dans lequel il chante un couplet unique sans aucun refrain.

« Je suis comme Broly, j’attends patiemment les pluies de diamants, je reviendrais. Je vous l’ai promis, mais dans un Viano, rajoute du piano, je suis enfin prêt. On sort la guitare, des peines de mitard, des amis de bât****, j’ai tout connu. Moins qu’un smicard du PMU, je pars deux heures et je reviens frais. J’ai fait le placard pendant les printemps, mais fils de pu****, toujours : Labess. J’avais 20 ans et j’allais braquer avec des amis à François Besse. Je tape des pastilles, tape les républiques, 17 ans, j’éteins des grands d’ma té-c' », chante Lacrim au début de son couplet qui a mis tout le monde d’accord sans donner plus d’information au niveau de la parution de ce freestyle sur les plateformes de streaming.