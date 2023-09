De Lacrim, Ninho, Maes à SCH, le bel hommage d’Hornet La Frappe

Un bel hommage au rap français !

Ce 22 septembre 2023. Hornet La Frappe a présenté sa nouvelle mixtape intitulée « Avant cités d’or » un projet de 12 titres dont le premier extrait est le freestyle, « La Peuf #6 » et qui précède l’annonce de son quatrième album « Cités d’or ». Le rappeur du 93 a également placé plusieurs dédicaces à ses compères du rap français dans le single « Vie d’artiste » produit par MacMuzik .

La parution de « Avant cités d’or » a été mise en avant les clips « La Peuf #6 », « Drama » et « Allo ? C’est les cités » mais c’est le single « Vie d’artiste » qui a notamment interpellé les auditeurs et les fans rappeurs avec ses hommages autres rappeurs de Kaaris, Maes, Lacrim, Ninho, Jul, SCH, Booba, Mister You, Rim’K, Mafia K’1 Fry, DA Uzi ou encore Landy, la liste des longues. « J’viens du 9.3 comme Gazo, sous she-fla, c’est ma gasolina. / Toujours d’ceux qui font tâche, on gère la pression, l’pilotage. / Faut qu’j’soigne le style comme SCH, comme Jul, j’aime pas les BDH », chante Hornet dans le premier couplet.

Hornet La Frappe dédicace spécialement Kaaris, Maes, Lacrim, Ninho, Jul, SCH et Booba !

« Souhaite-moi la longévité d’Kopp. Mais faudrait bannir tous les opps. / Et t’inquiètes pas pour le charisme. J’me mettrais l’clip « Zoo » de Kaaris » poursuit Hornet La Frappe dans la suite de la chanson avant d’enchainer, « J’fais pas du rap pour tiagas, j’aime la mélo’ comme Tiako’. / Mais un jour comme Werenoi, j’leur dirais tous « Ciao ». / P’tit frère, t’as rien si tu bosses pas, j’viens d’Orgemont comme Busta. », puis dans le deuxième couplet : « Tonton du Bled comme Rim’K, « Pour Ceux » comme K’1 Fry Mafia » et « Ça crée d’la paresse, dans l’RS, j’mets du Maes. / Tu connais bien nos ganaches mais pas celle du poto Kalash. ».

Hornet La Frappe a également donnez rendez-vous à son public tous les soirs de 20h à 21h cette semaine dans l’émission Planète Rap sur la radio Skyrock pour assurer la promotion de son ce projet aux côtés de Fred Musa avec un freestyle en compagnie de Oreall, S3ven et Sése pour la première ce lundi soir.

