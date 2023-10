Booba clash ouvertement Drake et son album, « pue sa mère »

Booba sans pitié avec Drake sur son clip et sa pause musicale !

Ce vendredi, Drake fait son retour en musique avec un tout nouvel album nommé « For All the Dogs ». Un projet de 23 titres avec des nombreux invités tels que 21 Savage, Teezo Touchdown, J. Cole, Yeat, SZA, PartyNextDoor, Chief Keef, Bad Bunny ou encore Lil Yachty. Une sortie fêtée avec aussi la mise en ligne du clip « 8h du matin à Charlotte » que Booba n’a clairement pas apprécié en le faisant savoir en exprimant son désaccord de manière véhémente avant de réagir aussi à l’annonce de la pause du rappeur canadien.

Ces dernières années, Drizzy est devenu, l’un des artistes les plus influents au monde de l’histoire de la musique. Avec 8 albums à son actif et après le projet en commun avec 21 Savage baptisé « Her Loss », Drake est de retour dans les bacs ce 6 octobre avec « For All the Dogs », un opus annoncé depuis plusieurs semaines, très attendu par le public et sa parution a fait sensation aujourd’hui. L’artiste canadien s’est retrouvé en Top Tweets dans le monde avec plus de 500 000 tweets, il a notamment surpris ses fans avec le communiqué sur sa mise en retrait de la scène musicale qui a fait régir Booba.

B2O critique sévèrement l’artiste canadien !

« Je ne ferai probablement plus de musique pendant un moment pour être honnête… Je dois me concentrer sur ma santé et je vais y arriver » déclare Drake sur ce choix de prendre une pause que ne comprend visiblement pas Booba. Dans une story, B2O a relayé ce message avec en légende la réaction : « Les pauses, c’est comme dans les couples… ça marche jamais« . En plus d’être sceptique sur ce choix de carrière de Drizzy, le DUC a critiqué sans mâcher ses mots le clip « 8h du matin à Charlotte » auquel a participé le fils du chanteur, Adonis, une vidéo réalisée sous la forme d’un court métrage inspiré par la couverture de l’album.

Cette réalisation artistique n’a pas fait l’unanimité, Kopp a exprimé son désaccord concernant le clip avec le commentaire acerbe, « pue sa mère« en publiant un extrait de la vidéo. Ce n’est pas la première fois que Booba s’en prend à Drake, au mois de mars 2022, il s’était déjà moqué de la coupe de cheveux de ce dernier lorsqu’il s’était affiché avec des tresses, cette coiffure lui avait d’ailleurs valu des nombreuses moqueries sur les réseaux.