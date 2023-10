Booba réagit à la décision d’Israël de détruire Gaza

Booba s’exprime sur la situation entre Israël et la Palestine

Booba n’a jamais eu peur de donner ouvertement son avis sur les questions qui secouent le monde. Récemment, il s’est prononcé sur le conflit entre Israël et la Palestine, montrant ainsi son engagement envers cette cause brûlante. Découvrez les réflexions du rappeur exilé à Miami et son analyse de la guerre en cours.

Samedi dernier, le Hamas a lancé une attaque-surprise, ciblant des positions stratégiques en Israël. Cette attaque a provoqué une réaction immédiate et puissante de la part de l’État israélien, soutenu par les États-Unis. Les frappes aériennes israéliennes ont été massives, suscitant de vives controverses quant à leur proportionnalité. Après la réaction d’Ademo du groupe PNL, Booba a choisi Twitter comme plateforme pour partager son opinion sur la situation à Gaza. B2O a relayé le tweet d’un journaliste qui rapportait les propos du ministre israélien de la Défense. Celui-ci a annoncé l’arrêt de la fourniture d’électricité et d’eau à la bande de Gaza, qualifiant les Palestiniens d' »animaux ». Cette déclaration a indigné Booba, qui a exprimé sa crainte quant aux conséquences dévastatrices de cette sanction. « Aucune électricité, aucune nourriture, aucune eau, aucun carburant » ne sera autorisé, informe le ministre de la Défense israélien, en comparant les Palestiniens à des « animaux », décrit le cofondateur de Mediapart dans ce message partagé par le DUC.

L’appel à la modération du rappeur sur la décision d’Israël !

« À un moment donné faut doser ! Ça sent vraiment mauvais cette histoire…« , a déclaré Booba, mettant en lumière l’urgence de trouver une solution équilibrée à ce conflit qui a des répercussions humaines déchirantes. Le rappeur du 92 n’est pas le seul artiste à se prononcer sur la situation. De nombreuses personnalités du monde de l’art ont également exprimé leur soutien envers la Palestine et leur préoccupation face à la violence qui sévit.

Cette intervention de Booba a suscité de nombreuses réactions publiques. Certains l’ont salué pour son courage et sa franchise, tandis que d’autres l’ont critiqué pour s’immiscer dans un domaine aussi politique et délicat. Comme souvent, il démontre n’être pas seulement un artiste, mais aussi un citoyen du monde concerné par les injustices. Son appel à la modération et à la compassion mérite d’être entendu.