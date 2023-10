Freeze Corleone a prédit la retraite d’Eden Hazard

Eden Hazard vient de mettre fin à sa carrière de footballeur, une retraite que Freeze Corleone a pressentie il y a un mois dans le titre KPOP extrait de son deuxième album solo ADC paru le 11 septembre 2023.

Depuis son départ du Real Madrid après quatre saisons ratées en Espagne, mais tout de même une Ligue des Champions remportée en 2022, Eden Hazard est sans club et malgré plusieurs sollicitations, la rumeur d’une retraite a pris de l’ampleur ces dernières semaines et vient de se confirmer. L’ancien international belge âgé seulement de 32 ans a décidé de se retirer du monde du football afin de passer du temps avec sa famille. Un choix dont Freeze Corleone s’est inspiré dans une punchline.

Freeze Corleone sur son titre « KPOP » : « Tu devrais prendre ta retraite comme Hazard »

Dans l’album ADC et dans ses nombreux singles, Freeze Corleone a pour habitude de faire des références à l’univers footballistique en citant fréquemment des joueurs dans ses textes. Dans le deuxième couplet de KPOP, le rappeur du 667 lâche, « J’me méfie des serpents comme Rico, et négro, j’vois tout comme Ficko. La concu’, on la fume comme zaza, musique anti-dajjâl comme Saza. Tu devrais prendre ta retraite comme Hazard, et j’arrive naz* comme NASA« .

L’ancien ailier gauche du club Madrilène a connu la gloire à Chelsea après s’être révélé en Ligue à Lille avec un titre de champion de France, mais suite à son arrivée en Espagne, le joueur a vécu un véritable cauchemar avec de nombreuses blessures et une prise de poids. Dans ses paroles, Freeze Corleone conseille au joueur de se retirer pour éviter de subir un nouveau revers dans sa carrière. Cette prédiction prend finalement acte cette semaine avec l’annonce d’Eden Hazard de prendre officiellement sa retraite ce mardi via un communiqué publié sur son compte Instagram, dans lequel il déclare : « Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. ».