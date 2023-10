Mohamed Henni attaque PNL et plus particulièrement Ademo

Le conflit israélo-palestinien a suscité des réactions de la part des deux frères du groupe PNL ces derniers jours, mais cette prise de parole n’a pas plu à Mohamed Henni qui s’en est pris à N.O.S et Ademo pour critiquer les prises de position des deux rappeurs. Le Youtubeur n’a pas mâché ses mots à l’encontre des auteurs du tube « Au DD ».

Mohamed Henni va au clash contre PNL !

Très discrets depuis la sortie de leur dernier album en date intitulé « Deux frères », le duo PNL n’hésite pas à s’exprimer sur les réseaux pour commenter l’actualité du moment. Les deux rappeurs ont publié de longs messages sur la situation actuelle au Moyen-Orient, où la guerre entre Israël et la Palestine a repris. Ils ont notamment déploré le fait que les civils innocents à Gaza soient victimes de ce conflit armé. Les propos de N.O.S et Ademo ont interpellé Mohamed Henni, le vidéaste n’a pas été tendre avec les deux artistes, principalement envers Tarik Andrieu, allant jusqu’au clash.

« J’ai vu la réaction d’un rappeur qui s’appelle Ademo. Je n’ai pas les mots. Ademo qui ose dire : “Il faut prendre la parole”. C’est toi qui oses dire ça ? “Faut prendre la parole ?”. C’est comme si un muet te disait : “Prenons la parole”. C’est comme si un aveugle te disait : “Ouvrons les yeux” », déclare tout d’abord Mohamed Henni avant de poursuivre en ciblant essentiellement la dernière déclaration d’Ademo : « Wesh Ademo. Toi, tu réagis une fois tous les cinq ans. On ne t’a jamais vu t’exprimer sur aucun sujet. On ne t’a jamais vu faire une interview. Tu disparais tous les cinq ans. On ne sait même pas si vous habitez en France. ».

Dans la suite de sa vidéo, Mohamed Henni poursuit sur sa lancée contre PNL : « Vous êtes là. Vous publiez un petit message écrit de temps en temps. Prends la parole toi déjà non ? Toi, fais une story. On ne voit jamais ta tête. Vous sortez un album, vous disparaissez 10 ans. Vous n’avez aucune prise de position. Vous n’avez pas d’opinion politique. ». Le Youtubeur reproche au groupe son absence médiatique et le manque de présence sur les réseaux, ainsi que sa faible productivité musicale. « Vous n’avez rien. Jamais rien. Vous chauffez les petits jeunes. “Ouais, prenez la parole, prenez la parole.” Vous prenez la parole. Vous portez vos coui**es. On ne vous voit jamais parler PNL. Jamais. Ademo où es-tu ? Ademo. Jamais tu ne t’exprimes. Jamais tu ne t’exprimes. Tu fais ton mystérieux là. », a-t-il conclu.