Kery James envisage de quitter définitivement la France et révèle pourquoi

Pourquoi Kery James veut quitter la France pour le Sénégal ?

En promotion pour son second film, « Banlieusards 2« , disponible depuis le 27 septembre sur Netflix, Kery James vient d’accorder une nouvelle interview au journaliste Le Chairman dans son émission Youtube, OuiHustle. Le rappeur français s’est exprimé sur l’industrie musicale, la religion, Las Montana, le social, Haïti, son nouveau long métrage ainsi que son souhait de s’installer dans un pays africain.

En dehors du rap, Kery James n’hésite pas à utiliser sa renommée pour mener des actions sociales. Dans son entretien avec Le Chairman, l’ancien membre d’Idéal J est revenu sur les luttes qu’il mène. Il s’est confié sur sa jeunesse, sa vision de l’industrie, de sa famille, sa relation avec ses proches. Il a aussi mis en garde sur les pièges à éviter avant d’évoquer le sujet de son avenir en révélant son envie de partir de la France pour aller habiter en Afrique : « Comme je te le disais avant de commencer l’interview, moi, je compte m’installer en Afrique. Je pense au Sénégal« .

La France devenue un pays difficile à vivre !

Kery James envisage de quitter définitivement le pays dans lequel il a grandi, la France, pour vivre au Sénégal, en justifiant cette décision par les problèmes dans l’hexagone liés à la couleur de sa peau et sa religion : « Parce que déjà, la France est devenue un pays très difficile à vivre. Surtout quand on a une certaine couleur de peau. Quand on a une certaine foi« . L’ex-rappeur de la Mafia K’1 Fry fait notamment référence aux polémiques contre les musulmans en France puis affirme que les raisons ayant poussé le choix de l’immigration de ses parents vers la France ne sont plus d’actualités aujourd’hui et assure qu’ils ne feraient plus la même chose de nos jours.

« Et puis, les raisons qui ont amené nos parents à immigrer en France, elles ne sont peut-être pas valables aujourd’hui. Si aujourd’hui, ils devaient immigrer, je ne pense pas qu’ils immigreraient en France. Oui, je pense partir et je comprends ceux qui ont fait ce choix », explique Kery James, dont le film « Banlieusards 2 » a réussi à prendre à sa sortie la première place du classement des contenus les plus visionnés en France sur Netflix.