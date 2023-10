Kery James est N°1 sur Netflix avec Banlieusards 2

Kery James a réussi son retour sur Netflix grâce à son second long métrage coréalisé avec Leïla Sy, »Banlieusards 2 » qui EST la suite de son premier film paru en 2019 également sur la plateforme de vidéos à la demande.

« Pas un film sur la banlieue, mais sur des êtres humains qui habitent la banlieue« a commenté Kery James le 27 septembre pour la sortie de son film « Banlieusards 2 » accompagnée du clip « Mille raisons » en featuring avec Slimane. Ce morceau est le troisième extrait du prochain du rappeur à paraître le 17 novembre. Ce morceau est construit autour de son long-métrage tout comme les deux autres extraits, le single « Trop bizarre » avec Alonzo, Kofs, Sadek et le titre « 6 du mat » en compagnie de Kalash.

Kery James cartonne sur Netflix avec Banlieusards 2

En plus de sa carrière dans le rap, Kery James connait la réussite dans son rôle de réalisateur au cinéma. En 2019, « Banlieusards » a connu un franc succès auprès du public et le second volet est en passe de connaitre le même sort. Effectivement, l’ancien membre de la Mafia K’1 Fry vient de révéler que « Banlieusards 2 » est entré à la première des contenus les plus visionnés sur Netflix à sa sortie alors que le premier volet a également pris la cinquième place du classement.

« Banlieusards 2 numéro 1 sur NetflixFR, Banlieusards 1 numéro 5, quatre ans après sa sortie. La banlieue racontée par ceux qui la connaissent et qui l’aiment« a fièrement déclaré Kery James sur Twitter pour annoncer ce beau démarrage après trois jours d’exploitation, tout en remerciant aussi tous les habitants de Champigny et les banlieusards.