Ces deux légendes du rap s’envoient de la force

Il n’y a pas que les clashs dans le rap pour Booba, qui n’hésite pas à adresser son soutien aux rappeurs qu’il apprécie, comme son geste fort envers Rim’K vient de le prouver. B2O a envoyé de la force au rappeur du 113, qui a réagi immédiatement.

Habitué à lancer des piques contre les autres rappeurs sur les réseaux, Booba a changé ses habitudes dans l’un de ses récents tweets en adressant un message de soutien à Rim’k du 113. « Merci du soutien. Je m’y attendais pas. Les vérités font toujours plaisir à entendre. Merci », a-t-il écrit sur le réseau social X à l’encontre du membre du 113, tout en mentionnant son profil, sans donner plus de précision sur la raison de ce commentaire soudain, il semble y avoir eu un échange en privé entre eux, mais B2O n’a pas révélé davantage d’information sur le sujet. L’interprète du tube « Tonton du bled », dont l’album « Les princes de la ville » a fêté ses 24 ans ce vendredi 27 octobre, a validé ce beau geste de son compère et l’a remercié avec deux émojis, l’un avec des mains jointes et l’autre avec le symbole de la force.

Cette marque de reconnaissance entre les deux rappeurs prouve qu’ils entretiennent toujours une bonne relation après avoir collaboré à deux reprises par le passé. En effet, en 2003, Rim’k a collaboré avec Booba sur le single « Banlieue« , extrait de l’album « 113 dans l’urgence ». Ce titre est d’ailleurs à l’origine de l’embrouille entre le premier nommé et Rohff. Les trois rappeurs auraient dû produire un titre en commun intitulé « Cru (c’est nous la rue)« , mais le morceau ne sortira jamais officiellement en raison d’un conflit avec le label du DUC à l’époque, le 45 Scientific.

Plusieurs années plus tard, le duo récidive pour l’album solo de Rim’K, « Chef de famille », avec le single « Call of bitume« , dont le nom fait référence au jeu vidéo « Call of Duty », transformé en « l’appel du bitume » par les deux artistes dont l’amitié est restée au fil des années, comme le démontre leur dernier échange sur Twitter.