Ballon d’Or 2023 : L’identité du vainqueur connue

La rumeur persiste depuis plusieurs jours et ne fait quasiment aucun doute ce soir, Lionel Messi devrait remporter le Ballon d’Or 2023. L’information a pris de l’ampleur et le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano, toujours bien informé, vient de confirmer la nouvelle avant son officialisation.

C’est lundi soir à Paris que se déroule la cérémonie du Ballon d’Or 2023 au Théâtre du Châtelet. Depuis le début de la soirée, le classement est dévoilé et il reste encore à connaître pour le moment le nom des 10 premiers du classement. Champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi est le grand favori. Seul Erling Haaland pourrait lui prendre le trophée. Le Norvégien a tout gagné en club avec Manchester City (triplé historique, championnat, coupe et Ligue des champions), mais il n’a pas participé à la dernière Coupe du monde au Qatar, son pays n’étant pas qualifié.

Depuis le début du mois, la tendance est que Lionel Messi gagne son huitième et sans doute dernier Ballon d’Or. Le journaliste italien Fabrizio Romano a assuré que l’ancien joueur du Barça va encore repartir avec le prestigieux trophée du meilleur joueur cette année et creuser l’écart devant Cristiano Ronaldo, deuxième au classement du plus grand nombre de trophées avec 5 Ballons d’Or depuis sa création en 1956 par France Football. Il faudra encore patienter un peu avant que son nom soit révélé, car rien ne semble pouvoir empêcher le sacre de l’Argentin

Lionel Messi will be announced as the Ballon d’Or winner tonight — his Ballon d’Or number 8, as expected ✨🇦🇷

