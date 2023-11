Ce classique de La Fouine qui a lancé le clash avec Booba fête ses 11 ans

Il y a 11 ans jour pour jour, La Fouine a dévoilé l’un de ses classiques qui a marqué l’histoire du rap français et a fait éclater son clash avec Booba avec le single “Paname Boss”. Une de ces phrases du rappeur de Trappes a lancé l’embrouille entre les deux têtes d’affiche du rap en France à l’époque.

Le 2 novembre 2012, en pleine préparation de son nouvel album intitulé “Drôle de parcours” qui est sorti le 4 février 2013, La Fouine fait sensation avec un extrait inédit de ce projet, le single “Paname Boss” produit par Prinzly. Sur ce morceau, Laouni invite son frère Canardo, Niro, les membres de son label de l’époque (Banlieue Sale) Fababy et Sultan, Youssoupha et les deux rappeurs du groupe Sniper, Aketo et Tunisiano, ce dernier l’avait clashé en musique auparavant sur le titre “Hurricane Carter” et cette connexion marque leur réconciliation.

Il y a eu un avant et un après ce titre de La Fouine !

La parution de ce single est accompagnée de son clip dans lequel de nombreux invités apparaissent : Kennedy, Sadek, H Magnum, Seven, Passi, les membres du groupe Les Sages Poètes de la Rue, 2Bal, les deux rappeurs du groupe Arsenik Lino et Calbo d’Arsenik, Still Fresh, Kamelancien, S-pri noir ou encore Mister You et Mac Tyer. Les huit rappeurs enchaînent les punchlines dans cette chanson et c’est le couplet de La Fouine qui marque le plus les esprits, plus particulièrement Booba.

“J’entends ce clash sur toi partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée : tu ne peux pas répondre”, chante La Fouine au début du morceau, Booba se sent ciblé par les propos. Alors que les deux rappeurs ont toujours eu en apparence de bonnes relations depuis leur collaboration sur “Reste en chien”, B2O n’a pas apprécié cette phrase de Laouni qui, selon lui, fait notamment référence au clash de Rohff dans “Wesh Zoulette”. Laouni dément ensuite avoir attaqué Kopp mais cela ne le convainc pas et il juge les paroles de “Paname Boss” très ambiguës. Le clash éclate ensuite entre eux, faisant un énorme buzz sur le web avec les diss tracks “AC Milan” et “Autopsie 5” puis “TLT”.

Le conflit entre les deux artistes ne se résoudra jamais, même si les tensions entre eux se sont apaisées, Booba et La Fouine ont définitivement pris leur distance.