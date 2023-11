Magali Berdah en pleurs, elle craque après les récents tacles de Booba

Le combat de Booba pour mettre fin aux placements de produits frauduleux d’influenceurs se poursuit, et sa cible principale reste toujours Magali Berdah. Cette dernière continue de subir les attaques du rappeur et s’en plaint ouvertement, affirmant être au plus mal et que le harcèlement à son encontre ne s’est pas arrêté.

Depuis plus d’un an, en plus de sa carrière musicale, Booba mène une lutte contre les “influvoleurs” et en a déjà fait tomber plusieurs en mettant fin à leurs carrières. Certains d’entre eux ont également dû quitter Dubaï suite à une lourde chute de leurs revenus. En ce qui concerne Magali Berdah, le conflit est allé jusqu’en justice, car elle a accusé le fondateur du 92i de harcèlement. Leur différend sera réglé devant la justice. B2O a été mis en examen le mois dernier dans cette affaire. L’influenceuse s’est dite satisfaite de cette décision de justice, mais la chute de son empire se poursuit malgré tout. Elle vient de perdre le soutien de Maeva Ghennam qui a récemment décidé de se séparer professionnellement de la patronne de Shauna Events.

Magali Berdah effondrée au téléphone à cause de Booba !

Suite au départ de Maeva Ghennam, d’autres ont tout de même préféré continuer de travailler avec Magali Berdah, comme Benoit Dubois. Il a accepté de rester dans son agence, comme le prouve une scène diffusée sur les réseaux sociaux qui n’a pas laissé indifférent Booba, qui s’en est amusé. L’influenceuse en a ensuite parlé lors d’un appel filmé, puis est apparue en pleurs dans une vidéo sur le web, suite à une conversation dans laquelle elle confie à son interlocuteur : “J’ai tourné une séquence avec un nouvel influenceur que j’ai réussi à trouver. (…) Il me dit oui, c’est bon, je suis avec toi.”, décrit-elle tout d’abord avant de préciser, “C’était une partie de l’épisode. Dans l’épisode, je dis que ‘maintenant que l’autre est sous contrôle judiciaire, en fait, je vais pouvoir me reconstruire”.

Dans la suite de cette discussion, Magali Berdah explique que Booba n’est plus autorisé à la contacter suite à une décision du tribunal, et raconte : “il vient de prendre cette séquence de l’émission, il l’a postée sur son compte Instagram. Il commence à insulter et à harceler l’influenceur que j’ai signé.”, commente-t-elle avant d’ajouter : “Il a même repris mes stories. Il a même reposté mon compte Insta. Je ne comprends pas à quoi ça sert d’avoir un contrôle judiciaire. Il a posté mon compte Instagram”.

Bref, le conflit entre Magali Berdah et Booba est loin de trouver une issue. Le rappeur ne compte visiblement rien laisser passer à l’agente de personnalité pour mettre fin à ses agissements.