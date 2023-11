L’énorme flop de Ngannou vs Fury

Le combat tant attendu entre Tyson Fury et Francis Ngannou a tenu toutes ses promesses sur le ring, suscitant des millions de réactions sur le web. Cependant, un chiffre majeur concernant ce duel a déçu : la confrontation entre les deux boxeurs a été un énorme flop en termes de ventes en Pay-Per-View.

Annoncé comme le combat de l’année, le face-à-face entre Francis Ngannou et Tyson Fury le week-end dernier en Arabie Saoudite, à la Riyadh Arena, a fait salle comble, avec de nombreuses célébrités présentes pour assister en personne à l’événement. Suite au départ de Ngannou de l’UFC pour rejoindre la ligue de MMA, la PFL, le combattant camerounais a réussi ses débuts en boxe anglaise. Même s’il a perdu le combat selon la décision des juges, sa performance de la soirée a été de parvenir à mettre le Britannique au sol.

Le bide de Ngannou vs Fury

Cet événement a été un énorme succès médiatique et continue de faire parler dans la presse. Les deux athlètes ont même évoqué cette semaine la possibilité d’une revanche pour Ngannou, même si pour le moment, l’information ne s’est pas confirmée. Malgré cette réussite auprès du public et dans les médias, les ventes en pay-per-view ont été très mauvaises, voire catastrophiques pour un combat de cette notoriété.

Le chiffre du pay-per-view a été très en deçà des attentes, comme l’a déclaré le journaliste Dave Meltzer. Ce combat au sommet n’a cumulé que 67 000 pay-per-view, alors qu’à titre de comparaison, le duel entre Nate Diaz et Jake Paul a totalisé 500 000 pay-per-view, soit plus de sept fois plus pour un combat pourtant moins médiatisé dans le monde. Cet écart s’explique par le streaming auquel de nombreux spectateurs ont sans doute eu recours pour visionner cet affrontement entre Ngannou et Fury, ainsi que par son horaire. “Les chiffres sont bien inférieurs à ceux d’un PPV habituel. (…). J’aurai les chiffres du streaming demain. Ce n’était pas du tout comparable aux achats de Canelo Alvarez ou de Nate Diaz vs Jake Paul”, a expliqué le journaliste.