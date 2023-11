Le tube qui a fait exploser la carrière de MHD sortait il y a 8 ans

Le 4 novembre 2015, MHD a dévoilé son premier hit qui lui a permis de se faire connaître du grand public avec le troisième volet de sa série de freestyles, “Afro Trap” (Champions League). Un style musical innovant à l’époque dans lequel le jeune rappeur se démarque en mélangeant la trap moderne avec des sonorités africaines.

Le titre « Champions League » de MHD fête ses 8 ans !

Après le succès d’Afro Trap 1 et 2 sur Youtube, c’est au début du mois de novembre 2015 que MHD met en ligne le clip réalisé par 420 Workshop du troisième épisode de sa saga. Le morceau, produit par Rob White, devient rapidement un tube et obtient la certification de single de diamant un an après sa parution.

C’est notamment avec le refrain du titre “Afro Trap 3” que MHD marque les esprits : “C’est la Champions League, 7.5. c’est la Champions League, 9.1. c’est la Champions League 9.2. c’est la Champions League, 9.3. c’est la Champions League 9.4. c’est la Champions League, 9.5. c’est la Champions League 7.7. c’est la Champions League, 7.8. c’est la Champions League, c’est la Champions League”. Huit ans après sa sortie, le clip cumule 138 millions de visionnages, sur Spotify le single totalise plus de 78 millions de streams. Hors featuring, c’est le deuxième plus gros succès de MHD derrière “Afro Trap 7 (La Puissance)”. La chanson figure sur l’album éponyme du rappeur paru le 15 avril 2016 qui regroupe les 6 premiers volets de la saga Afro Trap.