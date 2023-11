Maes prouve être le N°1 des rappeurs du 93

Les hommes mentent, pas les chiffres, mais la publication de Maes risque de faire réagir les autres rappeurs originaires du 93, le proclamant numéro 1 des rappeurs du département français.

Entre ses attaques contre Booba sur les réseaux avant la venue de ce dernier très bientôt à Dubaï, Maes a sorti cette semaine son nouveau single “Akatsuki“, ainsi que son clip qui cumule 600 000 vues sur Youtube en deux jours d’exploitation. Il a également annoncé vouloir produire encore deux projets avant de mettre un terme à sa carrière. En attendant, l’auteur d’Omerta reste toujours aussi populaire sur les plateformes de streaming, comme vient de le révéler le média Midi/Minuit.

Maes est le rappeur du 93 le plus écouté sur Spotify !

En effet, dans une récente publication, le média a établi le classement des rappeurs français originaires du 93 les plus écoutés de l’histoire sur Spotify. Maes arrive en tête de ce classement avec 2,2 milliards de streams. Il est suivi de très près par Gazo en seconde position avec 2,1 milliards d’écoutes, et Vald en troisième position avec 1,4 milliard, tout comme Tiakola. Dans la suite du classement, Kaaris est cinquième avec 1,3 milliard d’écoutes, Sofiane avec 1,2 milliard, Freeze Corleone avec 1,1 milliard, Hornet La Frappe avec 921 millions de streams, Dinos avec 821 millions d’écoutes, et enfin Landy complète ce Top 10 avec 735 millions de streams.

Maes a partagé sur Twitter cette information du Top 10 des rappeurs du 93 les plus écoutés de l’histoire de Spotify pour se satisfaire de sa place de N°1, avec la légende “Número uno“.