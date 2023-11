AC Milan vs PSG en streaming live direct

AC Milan vs PSG, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal. Ce soir à partir de 21h à Giuseppe Meazza, c’est le quatrième match des poules de la Ligue des Champions saison 2023/2024 pour Paris. Le club parisien occupe la première place du groupe avec 6 points (deux victoires face à Dortmund et Milan, une défaite face à Newcastle) et va tenter de préserver sa première place en Italie ce soir.

Le Paris Saint-Germain peut prendre une sérieuse option pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi soir face à l’AC Milan, demi-finaliste de l’épreuve la saison dernière. Le club Milanais compte dans son effectif le gardien des Bleus Mike Maignan, Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Yacine Adli ainsi que le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud mais aucun d’entre eux n’a réussi à faire la différence lors du match aller remporé par le PSG 3 buts à 0. Actuellement deuxième du championnat de France à un point du leader Nicois, l’équipe de Luis Enrique devra confirmer sa bonne série actuelle et pourra évidemment mettre à mal son adversaire du jour grace à son buteur Kylian Mbappé.

La composition probable de l’équipe du PSG en 4-2-2 selon les informations de L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez – Dembélé, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – Kolo Muani, Mbappé. La composition probable de l’AC Milan en 4-3-3 : Maignan – Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez – Musah (ou Krunic), Loftus-Cheek, Reijnders – Pulisic, Giroud, Leao.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur légal du match PSG vs AC Milan en streaming et en haute définition en France ainsi que RMC Sport pour cela, il suffit de souscrire à l’un des abonnements d’une des chaines.